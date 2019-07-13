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台灣打入星鏈計畫供應鏈！ Space X將與台廠合作強攻6G

2019-07-13 21:40經濟日報 記者江睿智╱即時報導

台灣發展太空產業鏈不是夢。美國太空探索公司（Space X）布局未來5G及6G通訊技術，將發展低軌衛星，看中台灣靈活多樣產業鏈，近期將與科技部簽署合作備忘錄（MOU），預計我資通訊、電子、精密機械等產業有望打入Space X供應鏈。

據了解，我國與Space X簽署MOU係由政院科技會報辦公室主導，科技部長陳良基也表示，樂見其成。陳良基表示，我與Space X合作，主要有產業及科學實驗兩大項目，前者可以幫助我產業打入Space X供應鏈，MOU也有初步版本，經檢視後，科技部規畫由國研院太空中心出面簽署。太空中心現已籌組成立太空產業協會。

布局未來5G、6G通訊，美國科技界採取與中國大陸業者華為截然不同發展模式，而是全力發展低軌衛星，低軌衛星指的是離地面350至500公里之內衛星，計畫將發射1.2萬顆微衛星，覆蓋全地球，預訂在未來6至9年內完成布署，而地面接收站將達百萬個接收站。目標是鎖定地球上仍無法上網40 億人口提供服務，收費也會很便宜。

科技部駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長張揚展表示，SpaceX的「星鏈計畫」（Starlink），多達1.2萬顆，未來低軌衛星、微衛星，甚至進一步的奈米衛星、立方衛星等，都會需要台灣資通訊、電子、精密機械產品。

據了解，Space X已向我方提出星鏈計畫所需太空產品，估計未來幾年內，SpaceX每年需要1至500萬件消費者產品、1至5000件太空產品；產品由Space X設計，智慧財產權亦屬Space X，但須由台灣製造合作夥伴提供生產設計、製造與組裝。

Space X提出機械類需求包括：鋁材CNC加工及沖壓、塗層及特殊表面處理、機械組裝；電子類需求包括：電子封裝、印刷電路板製作和組裝、電源供應器等。

我方也提出，我工業界可提供Space X星鏈計畫所需VSAT終端機，並參與衛星元件OEM及ODM製造等。

據了解，Space X將進一步提出需要台灣OEM、ODM製造的產品清單及預估數量，也希望我方能提供台灣供應商名單。

張揚展表示，星鏈計畫初期產品少樣多量，製造成本也具有競爭力，這是台灣產業強項。政府亦應對參與廠商提供相關租稅優惠，例如，適用《產業創新條例》研發投資抵減，鼓勵、引導台灣產業投入太空產業。

太空科技部
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