鴻海副董李傑推新書 《工業人工智慧》 替台灣AI開路

2019-07-13 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



鴻海副董事長的李傑今（13）日舉辦《工業人工智慧》新書簽書會，現場吸引不少學生前來參加，此新書也替台灣未來工業人工智慧開路，替台灣未來科技發展奠定根基。

李傑指出，工業人工智慧是ABCDE，A是代表AI或者叫Analytics，B是大數據（Big Data），C是雲端（Cloud），ABC是全世界都在談，再加上D是領域知識（Domain know how），目的是證據E（Evidence），透過證據經驗不斷提高AI的可靠性，達到省成本、提高價值、增加效率的目的。

李傑表示，人工智慧是一門認知科學，幫助人類探索生活中增加智慧化的機會，而工業人工智慧則是一個系統工程，能重複、有效、可靠的解決工業問題。

這本《工業人工智慧》一書，介紹工業人工智慧的系統工程方法，從傳統演算法、以及以算法為核心的思維，進展到以系統整合（亦即算法、算力跟工具的使用），最後能夠以應用落實於實際場域的方法來展現工業人工智慧的價值。