蔡明忠擴大媒體布局 MOMOTV正式發表

2019-07-12 21:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



由凱擘、民視投資的MOMOTV今天正式發表，預計三年內節目自製率將達七成，強調將結合新科技開啟台灣電視產業新紀元。台灣大哥大董事長蔡明忠在媒體的布局，在加入MOMOTV後，更加擴大其頻道版圖及影響力。

MOMOTV今天舉行發表會，除了蔡明忠到場站台，包括NCC代理主委陳耀祥、文化部長鄭麗君、文策會董事長丁曉菁等也親自與會。 蔡明忠表示，影視內容代表著一個國家文化科技的軟實力，MOMOTV的使命除了積極傳達台灣的多元文化和正向價值之外，也將善用跨平台資源，將物聯網、大數據等創新科技應用導入內容當中。MOMOTV將以4K超高畫質直播及5G的未來應用的科技基礎翻轉內容產業，並以「連結世界和你」為使命，肩負起連結傳統與創新、好奇與探索、行動與心動、意見與共識、獨享視野與共用螢幕，開啟「內容為王、科技為用、終端實踐」的電視產業時代。

由原WIN TV正式啟動品牌重塑為MOMOTV，將是全台第一個4K電視頻道家族，並由資深電視人李四端擔任董事長。李四端說明，MOMOTV的核心價值是人性、連結、全生活，同時將發展更清晰、更快速、更互動、更多連結的內容。

陳耀祥表示，樂見MOMOTV投入大量資金在運動賽事與生活科技，期待在MOMOTV投入更多4K內容與轉播設備後，國內的觀眾也能很快在2020東京奧運的賽事轉播上看到5G被實際運用。

鄭麗君指出，富邦集團不僅是文化支持者，現在更是文化的投資者與打造者。數位時代的驅動力不只是來自科技，更來自於文化，經濟可使國家強大，文化可使國家偉大，在數位時代裡，兩件事情會一起發生，期許MOMOTV未來成為文化內容推進器。

蔡明忠並呼籲主管機關，在迎接5G時代來臨，應加速鬆綁如黨政軍條款這種2G時代過時的法令，一起把餅做大，疏通影視音產業最重要的資金活水。