影／日本痛擊南韓半導體 相關產業鏈繃緊神經

2019-07-12 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



日韓貿易戰7月突然開打，日本加強管制三項關鍵半導體材料出口到南韓，緊掐南韓半導體產業命脈，一旦貿易戰拖到年底，恐怕將讓南韓的記憶體出貨、7奈米高階製程出貨受阻，連帶影響全球智慧型手機生產，產業鏈人人自危，開始尋找替代供應商，這對台灣是福是禍？