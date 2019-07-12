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影／日本痛擊南韓半導體 相關產業鏈繃緊神經

2019-07-12 21:26經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

日韓貿易戰7月突然開打，日本加強管制三項關鍵半導體材料出口到南韓，緊掐南韓半導體產業命脈，一旦貿易戰拖到年底，恐怕將讓南韓的記憶體出貨、7奈米高階製程出貨受阻，連帶影響全球智慧型手機生產，產業鏈人人自危，開始尋找替代供應商，這對台灣是福是禍？

南韓半導體貿易戰
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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