前員工A合約款送iPhone 鴻海：主動報案 感謝檢警協助

2019-07-12 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



媒體報導士林地檢署日前偵結鴻海前員工A合約款用於送iPhone一案，對此鴻海今（12）日聲明提到該案為公司主動報案並感謝檢警協助。

聯合報近日報導相關案件，對此鴻海表示：「集團一向要求所有員工恪守職場道德與規範，不允許有違法或不當的行為。本案是公司主動向司法機關報案，也感謝檢警協助。」