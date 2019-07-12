全台第一個4K電視頻道家族誕生 台灣大蔡明忠站台

2019-07-12 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣電視產業迎來新里程碑，全台第一個4K電視頻道家族MOMOTV誕生，台灣大(3045)董事長蔡明忠今(12)日首度為旗下的內容頻道站台，他表示，MOMOTV的使命除積極傳達台灣的多元文化和正向價值外，也將善用跨平台資源，將物聯網、大數據等創新科技應用導入內容當中。

蔡明忠指出，品牌重新定位的MOMOTV，將以4K超高畫質直播及5G的未來應用的科技基礎翻轉內容產業，並以「連結世界和你」為使命，肩負起連結「傳統與創新」、連結「好奇與探索」、連結「行動與心動」、連結「意見與共識」、連結「獨享視野與共用螢幕」，開啟「內容為王、科技為用、終端實踐」的電視產業新紀元。

根據美國電影協會（The Motion Picture Association of America，MPAA）今年初公布的最新資料顯示，2018年全球線上串流影音訂戶數6.13億人，超越了有線電視訂戶數5.56 億人，傳統影視音產業終於走到了死亡交叉的轉折點。

明年，全球電信業全面進入5G時代，傳統影視音產業又將面臨新一波更嚴峻的衝擊與挑戰，蔡明忠表示，在當前全球化的體系下，知識科技跨境傳播幾乎是零時差，電視這個傳統平台若不思索如何善用科技，規劃與時俱進的電視節目內容，恐怕將在這場新工業革命中全面潰敗。

為迎戰新工業時代來臨，原WIN TV正式啟動品牌重塑為MOMOTV，成立全台第一個4K電視頻道家族，並由資深電視人李四端擔任董事長，蔡明忠說，「在數位匯流這個大前提，我期待MOMOTV能成為內容業者資源整合的新典範。」