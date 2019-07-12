元太加入無線充電聯盟 布局無線充電電子紙

2019-07-12 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今（12）日宣布，加入AirFuel無線充電聯盟，並出任聯盟董事成員。元太指出，AirFuel為推動無線充電技術與標準的全球聯盟，致力建構無需插電即可充電的各式應用，元太將運用電子紙的低耗電、輕薄羽量、廣視角與不易碎裂等特性，結合AirFuel所推動無線充電技術，拓展無線充電的電子紙裝置於各式不同的智慧場景，實現服務與應用價值。

元太結盟AirFuel無線充電聯盟，將推動拓展電子紙技術的應用版圖，超低功耗的電子紙顯示器在結合無線充電技術後，將能打造出適用於物流、數位看板、智慧城市、零售、以及消費性電子產品等多個垂直行業的無電池電子紙裝置。

元太總經理李政昊表示，將藉此契機與無線充電領域的領導與創新的廠商合作，並協同AirFuel，建立無線充電技術標準。透過AirFuel所推動的無線充電技術，不僅可支持元太穩固電子紙產業的領導優勢，更可在數位化時代，精進無紙化解決方案。同時，能致力開發可減少電力耗用與紙張使用的多元電子紙應用，持續為環境永續發展帶來貢獻。

AirFuel無線充電聯盟主席Sanjay Gupta表示，無線充電技術已從智慧手機延伸至各種不同應用產品，AirFuel持續推動領先的無線充電技術，發展至無線供電2.0（Wireless Power 2.0）。運用磁共振（Magnetic Resonant）與射頻（RF）的無線充電標準，電子紙顯示技術可在零售、物流、穿戴式裝置、智慧家庭等領域，打造多元化的新產品與解決方案。

根據國際研調機構IHS Markit統計報告顯示，2030年全球將有229億個物聯網裝置。無線供電傳輸、無線網路連結、超低功耗、以及陽光下可視的顯示器等均是實現物聯網裝置發展的關鍵特性，而具備關鍵特性的電子紙顯示器，可視為適用於物聯網產業的人機顯示介面。