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研調：5G+X成陸5G市場主旋律 O-RAN產業生態鏈崛起

2019-07-12 11:21經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

「5G+X」將成為大陸推動5G產業的大戰略方向。示意圖／路透
「5G+X」將成為大陸推動5G產業的大戰略方向。示意圖／路透
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中國大陸工業和信息化部（工信部）提前在今年6月發放4張5G商用牌照，雖然打亂營運商預期2020年才投入規模商用的規畫，卻加速大陸5G產業鏈深化與應用落地化；DIGITIMES Research分析師吳伯軒表示，「5G+X」將成為大陸推動5G產業的大戰略方向，包括橫向的技術擴展（如5G+AI、5G+MEC）、與縱向的應用場景（如5G+醫療）兩個意義層面。

吳伯軒在參訪上海MWC展會後表示，在大陸政府強調5G賦能（enablement）社會的政策主軸下，「5G+X」成為大陸推動5G產業的大戰略方向。

另外，電信設備白牌化也是這次展會觀察重點，在SDN／NFV架構下，5G網路可望導入通用標準的白牌設備，且在大陸三大營運商支持下，許多大陸廠商展出通用型的標準化5G電信設備外，同時也發表首個基於O-RAN(Open Radio Access Network)聯盟標準的基地台系列產品。

吳伯軒指出，上海MWC 2019有三個關注重點；在營運商層面，至2019年底，大陸預計將部署近10萬座5G基地台及50餘座城市5G網路覆蓋。但是現階段晶片端普遍不支援NSA／SA雙模網路傳輸的前提下，可以預期2019年終端採購量不會太高，至2020年才會進行規模採購。

在網路設備層面，由於中國移動取得2.6/ 4.9GHz頻段，與中國聯通／中國電信擁有全球主流的3.5GHz頻段不同，加上5G應用場景更複雜，射頻產品線多需另外客製化開發，以符合不同頻段使用。中國移動的投入，是否能加速2.6/ 4.9GHz擠身主流的5G產業鏈，可為後續觀察重點。

在應用層面，受惠政策推動5G+4K/8K+AI的媒體新生態概念，5G eMBB應用已有加速落地之勢，如大陸央視與中國移動、華為合作打造遠距離高解析直播媒體服務平台，即瞄準傳統衛星直播服務昂貴且移動性差的痛點。在工信部提出「超高清視訊產業發展行動計畫」後，影像應用將是大陸5G商用後首波關注的風口產業。

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