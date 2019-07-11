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半導體大老前旺宏董事長胡定華辭世 享壽76歲

2019-07-11 16:55經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

半導體業界大老、旺宏前董事長胡定華今天辭世，享壽76歲。記者張念慈／攝影
半導體業界大老、旺宏前董事長胡定華今天辭世，享壽76歲。記者張念慈／攝影
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半導體業界大老、旺宏前董事長胡定華9日晚間辭世，享壽76歲，旺宏董事長吳敏求10日清晨得知後，強調旺宏股東會見胡定華身體仍相當硬朗，對於他去世的消息感到震驚和不捨，至於去世原因他也不清楚。

胡定華1943年1月於四川成都出生，小時候隨著父母到台灣，為台灣大學電機工程學士，交通大學工程碩士，美國密蘇里大學電機工程博士，美國史丹福大學管理科學碩士。

他早年曾任教於交通大學，也參與工研院創建，及籌備國內兩大晶圓代工廠聯電與台積電。胡定華1990年創立建邦創業投資，曾任旺宏與合勤等公司董事長，目前仍為旺宏董事。

吳敏求11日舉行線上記者會表示，胡定華是他的恩師， 他回台能成立旺宏，也因為胡定華促成。旺宏成立30年，胡定華也參與旺宏30年。

他透露，回台創業時，只聽說他的名字， 後來透過他主持的漢鼎創投，引進創業資金，為了要和美國投資者認識，由胡定華擔任旺宏董事長，他擔任總經理，直到2004年胡定華認為旺宏營運已上軌道，正式卸任董事長，交由他擔任董事長，但胡定華卸任後仍擔任旺宏常務董事，陪伴旺宏一路成長。

吳敏求強調胡定華是他的恩師，也因胡定華博學多聞，和他共處的30年來， 獲益很多， 學到很多專業知識， 也是他是非常重要的歷程。

吳敏求表示，在很多旺宏的重要決策點，他都會向胡定華請教，胡定華總在他還未想通時，適時打通他的任督二脈。

胡定華是推動台灣半導體產業的關鍵人物，他在工研院創設電子所，包括後來成長台積電和聯電，都是他一手包辦。吳敏求強調：「若不是胡定華，台灣半導體產業不會有今天的成就」。

吳敏求也表示，今天下午和工研院及交大等開會，將會由工研院、交大、交大校友會及旺宏四個單位共同成立治喪委員會，協助治喪事宜。

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