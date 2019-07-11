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西勝攜手機光 搶攻OLED車用照明市場

2019-07-11 16:23經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

NB電池模組大廠西勝董事會通過與機光科技合資設立子公司昊勝光電，發展OLED市場業務。昊勝光電主營業務為OLED模組設計、測試及生產銷售，西勝取得昊勝光電55％股權，機光科技持股45％。西勝與機光未來在OLED照明商品市場化共同合作，搶佔全球每年成長逾60％的OLED照明市場。

西勝近年垂直整合有成，開始進行水平拓展的多角化經營策略，公司表示，西勝為電池模組大廠，擁有從模具設計、開模到模組組裝的完整產業鏈，亦具備國際大廠ODM實力；機光科技是台灣唯一全自主OLED材料供應商，擁有OLED材料及燈片專利逾200篇，並為全球三家能夠量產OLED燈片的廠家之一。

隨著照明技術的發展以及全球節能趨勢的帶動下，LED、OLED等固態照明技術已超越傳統照明，預計2020年市場滲透率突破60％，其中OLED照明市場預期2023年可突破67億美元，約佔照明市場3.4％，年複合成長率67％。

在Audi A8導入OLED燈片應用於車尾燈設計之後，亦帶動其他車廠跟進，汽車AM市場商機將領先浮現。西勝與機光合作，將發揮雙方在模組設計、生產與OLED燈片量產的優勢，未來加快OLED照明商品的量產與市場化，期在高速成長的OLED照明市場奪得領導地位。

LEDOLED
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