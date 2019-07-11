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台積電助攻！國發基金去年賺157億 五年來最多

2019-07-11 16:01經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發基金今（11）日正式公布年報，去（2018）年全年的總收入為169.4億元，總支出12億元，年度賸餘157.4億元，寫下近五年獲利新高紀錄，比原先預期獲利多出23.2億元。國發基金表示，主要來自台積電的現金股利挹注。

根據近五年的資產負債表，去年國發基金資產增加了將近2,000億元，國發基金說明，主要是近年來科技、電子類股的股價成長，再加上部分生技類股掛牌上市表現優異，如中裕、智擎、藥華醫等。

國發基金去年全年總資產為5,662.2億元，其中長期投資佔了超過八成五，金額為4,783.4億元，終止連續四年的成長，減少了58.5億元，顯示國發基金可能有調整長期投資的計畫。

觀察國發基金直接投資事業的產業別，早期主要以生技、航太、半導體及光電科技業為主，近幾年雖仍持續挹注生技產業，但同時也瞄向投資綠能及創投事業，包括聯合再生能源、Gogoro、台杉水牛基金及水牛2號基金等。

國發基金表示，雖然整體盈虧需參照全年損益數據，去年賸餘達157.4億元，不過，由於資產、淨值會依照股價波動不定，因此國發基金的目前淨值應以第1季季報公布5,599.9億元為準。

另外，在國發基金繳庫的部分，去年繳回國庫20億元，是近四年的最高金額，主因是國發基金編列預算時，預期去年獲利為134.2億元，不過，決算時卻優於預期，多賺了23.2億，考量在不影響國發基金投資運作下，繳回國庫配置其他資金運用。

國發基金去年繳回國庫20億元，為近四年的最高金額。圖／國發基金提供
國發基金去年繳回國庫20億元，為近四年的最高金額。圖／國發基金提供
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國發基金去年全年的總收入為169.4億元，總支出12億元，年度賸餘157.4億元...
國發基金去年全年的總收入為169.4億元，總支出12億元，年度賸餘157.4億元，寫下近五年獲利新高紀錄。圖／國發基金提供
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國發基金去年全年總資產為5,662.2億元，其中長期投資佔了超過八成五，金額為4...
國發基金去年全年總資產為5,662.2億元，其中長期投資佔了超過八成五，金額為4,783.4億元，終止連續四年的成長，減少了58.5億元。圖／國發基金提供
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