鼎炫三箭齊發衝刺營運 衡器事業下半年動能強

2019-07-11 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY(8499)旗下昆山二期新廠落成啟用，董事長傅青炫表示，看好今年衡器、EMI材料業務拓展都有斬獲，持續採取新產品與新技術的研發升級，且積極開拓新客戶等三箭齊發策略，有信心創造未來營運成績單。

鼎炫表示，原本旗下衡器、EMI材料事業在昆山地區各有生產基地，這次規畫新廠佔地面積約22,000平方公尺，為有效整合昆山市土地廠房資源，EMI材料舊廠將遷移至新廠，並規畫將舊廠對外出租，有助集中管理提升營運管理效率，且創造額外租金收入貢獻。

鼎炫指出，集團近年持續深化衡器、EMI材料雙業務產品與技術研發，優化生產製程並導入自動化生產與自動化倉儲，不僅創造衡器事業因應物聯網技術發展，帶動智能衡器良好銷售表現，推動智能衡器占衡器營收比重持續上升。

EMI材料事業未來亦將推出柔性導電膜、散熱等新材料產品，瞄準未來5G技術應用，隨著集團雙業務拓展擴大接單表現，有助發揮自動化生產效益並達營運獲利的精進。

展望第3季，鼎炫看好EMI材料事業進入傳統出貨旺季，持續專注研發新款EMI材料切入新客戶、新應用領域，隨著電子產品朝輕薄短小、高頻高速化發展，有助於帶動新款材料銷售表現，並進一步優化產品結構，精進營運獲利。

另外，中國國務院5月發表關於深化改革加強食品安全工作的意見，將在2020年初步建立食品安全監管體系，目標2035年主要農產品實現可追溯，加速帶動農改超市場商機，集團同步開拓全球大型連鎖超市ODM代工訂單，希望創造智能衡器新一波銷售表現。

鼎炫旗下台衡公司參展2019中國國際衡器展覽會，在今年展會中完整亮相多款智能衡器新品，並同步發表「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，打造中國農改超標準化的領先技術門檻。

鼎炫表示，看好全球大型連鎖超市加速智能化、中國政府食品安全法規趨嚴帶動傳統農貿市場升級等市場需求明確，隨著集團強化衡器軟硬體產品升級、逐步完善自有品牌「T-Scale」中國經銷網路擴建、及進軍印度市場布局，加速推動智能衡器市場滲透率提升，衡器事業下半年可望逐步展現強勁的成長力道。