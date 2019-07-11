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旺季備貨力道下滑 中大尺寸監視器面板價格Q3跌勢難止

2019-07-11 15:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce光電研究（WitsView）表示，第3季中大尺寸液晶監視器面板價格跌勢難止，主因為第2季受中美貿易戰延燒影響，部份液晶監視器品牌廠商已提前備貨，同時拉高北美區域整機庫存水位，加上品牌手上原本面板及整機庫存水位在需求不佳的影響下已偏高，品牌廠商下修第3季面板採購量，導致第3季旺季備貨力道下滑。

TrendForce資深研究經理王靖怡指出，今年隨著面板產能持續開出，各面板廠寄望液晶監視器面板產品可以協助去化日益龐大的面板產能。其中，23.8吋面板供應能力顯著增加，終端需求卻追趕不上產能增加的速度，讓23.8吋今年價格跌勢不止。隨著第3季持續有新增產能釋出，該尺寸跌價壓力不小，預計第3季每月仍有0.3-0.5美元的跌價空間。

27吋則是各面板廠及品牌廠商的重點尺寸，許多高階機種均採用此一尺寸，因此該尺寸全系列產品對於面板廠而言，讓利空間相對大，預計第3季27吋IPS面板每月尚有0.5-1美元的跌價空間。

21.5吋以下的小尺寸TN面板價格已貼近現金成本，面板廠商降價意願不高，加上第3季開始為中國商務市場訂單旺季，帶動21.5吋TN面板需求成長，因此第3季最有機會見到價格止跌。

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