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年輕人怎麼了？這玩意有毒恐帶病 為何爭相違法偷養

不堪虧損！太陽能電池龍頭 湖口廠裁員239人

2019-07-11 12:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

國內最大太陽能電池廠聯合再生不堪電池持續虧損，大幅縮減電池產能，湖口廠將大裁員，新竹縣府勞工處今天證實，本月4日提出大量解僱勞工計畫書，預計裁員239名本國勞工，目前勞資雙方協調中，尚未接獲勞方申請介入爭議協調。

聯合再生能源自從三合一之後，不斷進行精簡人員的動作，外傳竹南、竹科、湖口廠都陸續傳出裁員風波，閒置廠區也紛紛招租。預計今年精簡人力達15%，人數近450人，這也是繼綠能、茂迪等之後，又一家且是規模最大的太陽能廠，被景氣拖累，展開裁員行動。

聯合再生能源公司湖口廠昨天已分批召集員工說明，新竹縣政府勞工處長唐維德指出，聯合再生能源湖口廠以不堪虧損理由，本月4日提出大量解僱勞工計畫書，由於大量解僱須在60天前預告，資方後來將終止契約從原訂7月10日延至9月10日，以符合相關規定。等於除了法定的資遺費外，另將預告期工資、慰問金等納入其中，一併多給2個月薪水。

據了解，聯合再生受到大陸太陽能業不當補貼影響，台灣生產的太陽能電池前景慘淡，無法和大陸競爭，聯再能考量長期發展，因此縮減不具競爭力的太陽能電池生產線，朝前景較佳的模組與系統業務發展。

太陽能景氣冷颼颼，台灣太陽能電池龍頭聯合再生宣布，將大幅縮減電池產能。 圖／本報...
太陽能景氣冷颼颼，台灣太陽能電池龍頭聯合再生宣布，將大幅縮減電池產能。 圖／本報系資料庫
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太陽能電池裁員
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