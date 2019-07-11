鴻海打造全台首座4K+8K攝影棚t.Studio 今日開幕

2019-07-11 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團衝刺4K8K，由鴻海（2317）及旗下日本夏普（SHARP）與鴻海副總裁呂芳銘個人投資的TBC台灣寬頻攜手合作，打造全台第一座4K+8K攝影棚t.Studio，加速打造4K8K生態鏈。

全台第一座4K+8K攝影棚t.Studio今（11）日開幕，由TBC台灣寬頻與媒體棧國際行銷合作，並結合鴻海科技集團及夏普8K生態產業鏈，以原華視攝影棚為基地，四強聯手打造這代表台灣的電視產業向8K超高畫質節目製播。

2020年東京奧運，日本官方確認將以8K畫質轉播賽事，全球媒體產業朝8K超高畫質的發展更進一步；台灣數位媒體產業也不遑多讓，今日起正式與國際同步。

呂芳銘表示，鴻海過去45年來一直持續投資台灣，這次參與t.Studio攝影棚計畫，建立台灣第一座8K攝影棚，提供鴻海及夏普共同開發的8K設備，將8K拍攝及後製工作都能在這個棚內完成，繼續落實鴻海科技集團8K+5G生態系應用，這個攝影棚將作為8K產品技術測試平台。

市調機構IHS Markit預測，2019年8K電視的出貨量將攀升到43萬台，2020年預估將成長到200萬台，但是8K超高畫質節目的產製，除了日本NHK電視台自2018年12月1日起正式開播之外，有能力以8K製播超高畫質節目的電視台寥寥無幾，主要在於8K超高畫質節目產製設備與環境尚未建置完備，以致於想要嘗試8K技術製播的電視台、製作公司，找不到適合的軟硬體設備可以使用。有感於此，TBC等廠商於是決定打造台灣第一座4K+8K攝影棚。

目前，t.Studio 4K+8K攝影棚共有3個攝影棚，共計有20台4K攝影機，堪稱是全台最大規模；在基礎設施與後製設備方面，基於Intel x86架構伺服器平台、結合相關軟體生態鏈的最新轉碼技術，可為像是直播、串流、後製、存儲等多元的4K+8K影視應用。

另外，大型攝影棚同時配有鴻海與夏普共同開發的8K設備以及攝錄放一體設備各兩套及對應後製設備。至於8K投影機則由台達電提供。