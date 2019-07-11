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創新或被淘汰？ 會計師直指零售電力有五大盲點

2019-07-11 10:51經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今發布「開闊眼界！從大格局思考零售電力產業破壞式創新」報告，內容指出，多數零售電力公司經營上，仍存有儲能技術的迅速發展、生態系整合、市場新進者的挑戰、法規環境的變遷和網路威脅等五個盲點，突破盲點的方式須以更寬廣的眼界看待創新，跳脫傳統經營模式，並能以嶄新視野推開企業創新的大門。

勤業眾信認為，若能掌握「結構式、供應式和體驗式」之三個「創新層次 」 ，以及「網絡、流程、產品系統、通路、客戶參與、獲利模式、架構、產品效能、服務與品牌」的10種「創新類型」，等關鍵要素，以更寬廣的眼界看待創新，跳脫傳統經營模式，並能以嶄新視野推開企業創新的大門。

勤業眾信聯合會計師事務所電力與公用事業產業負責人龍小平表示，近年來，台灣除了積極發展離岸風電、太陽能與智慧電網，在發電、售電的方面 ，為了增加市場自由競爭並提高效率，政府也修法朝向引進民間業者的方向前進。

今年Google向台南太陽能電廠採購10MW的綠電，蘋果也要求供應鏈全數以潔淨能源生產，台灣再生能源的使用需求越來越高，也將催化台灣的電業自由，創造民間業者加入契機。也因為科技的進步，不少電業自由化的國家已經出現許多破壞式創新的新案例，也是物聯網、人工智慧科技應用的重要里程碑。

勤業眾信聯合會計師事務所石油、燃氣與化學產業負責人舒世明指出，2017年我國電業法修正，打開了再生能源在發電、售電兩端的自由化大門，達成能源多元化的目標；從國際案例發現，物聯網將被廣泛應用於電業，分析其蒐集到之大量資訊，將能更有力支持企業決策和維運。

不過，擁抱商機之時應同步考量「梳理資訊服務管理架構、建立零售電業數據分析及雲端策略、提升 IT 維運應考量自動化機制，以及不可輕忽的資安與法遵議題」，以乘著此波電業轉型浪潮，為台灣帶來創新的電業服務。

勤業眾信聯合會計師事務所石油、燃氣與化學產業負責人舒世明。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所石油、燃氣與化學產業負責人舒世明。圖／勤業眾信提供
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勤業眾信聯合會計師事務所電力與公用事業產業負責人龍小平。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所電力與公用事業產業負責人龍小平。圖／勤業眾信提供
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