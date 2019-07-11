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SEMI：台灣超越南韓 躍居今年全球最大半導體設備市場

2019-07-11 09:46經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

受到總體經濟不佳影響，半導體產業今年市況疲弱，SEMI（國際半導體產業協會）預估，今年全球原始設備供應商（OEM）的半導體製造設備銷售金額將減少18.4%，不過，台灣將從韓國手中奪下全球最大設備市場寶座，以21.1%的成長幅度位居全球第一。

SEMI今（11）日公布年中整體設備預測報告，預估2019年全球原始設備供應商（OEM）的半導體製造設備銷售金額將減少18.4%，為527億美元，低於去年645億美元的歷史高點。

不過，台灣將從韓國手中奪下全球最大設備市場寶座，以21.1%的成長幅度位居全球第一，北美則成長8.4%居次。中國大陸將連續第二年維持第二名，韓國則因縮減資本支出將落至第三。除了台灣和北美以外，今年全部地區的整體支出都將呈現萎縮態勢。

SEMI預估，2020年設備銷售將恢復成長，屆時將躍增11.6%、達588億美元。最新預測也反映出，資本支出近日呈現下調趨勢，且受地緣政治緊張局勢等部分影響，市場不確定性持續升高。

據SEM報告顯示，2019年「晶圓處理設備」銷售預計將下滑19.1%、至422億美元。「其他前端設備」，包含晶圓廠設備、晶圓製造以及光罩／倍縮光罩設備在內，今年則預計可能下滑4.2%、至26億美元。2019年「封裝設備」部門預料將減少22.6%、至31億美元，而「半導體測試設備」今年也預計減少16.4%、至47億美元。

SEMI表示，2020年設備市場可望因記憶體相關支出力道強勁以及中國大陸新增廠房而有所復甦。屆時，日本的設備銷售將暴增46.4%，達到90億美元，而預期明年中國大陸、韓國和台灣仍將是前三大市場，中國大陸更將首度登上全球冠軍寶座。

估計韓國將以117億美元成為第二大市場，台灣則可望達到115億美元設備銷售量。若2020年整體經濟情勢改善，且貿易緊張局勢得以平息，銷售額還有上揚空間。

國際半導體產業協會預估，台灣將從韓國手中奪下全球最大半導體設備市場寶座。 歐新社
國際半導體產業協會預估，台灣將從韓國手中奪下全球最大半導體設備市場寶座。 歐新社
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