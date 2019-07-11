親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台積電3奈米廠 最快年底動工

2019-07-11 01:01聯合報 記者吳姿賢翁至威／台北報導

環保署環評大會昨通過竹科寶山用地擴建計畫，台積電3奈米製程及量產的研發廠房，也將...
環保署環評大會昨通過竹科寶山用地擴建計畫，台積電3奈米製程及量產的研發廠房，也將動工。 （路透）
分享

環保署環評大會昨通過新竹科學工業園區寶山用地擴建計畫，台積電將設置三奈米製程及量產的研發廠房，投資金額超過千億元，估計兩千三百名人才進駐，最快年底動工。

環評委員一度擔心台積電承諾使用二成再生能源會「破功」，但台積電表示「自己的綠電自己種」，將與屏東縣政府合作打造十五億度規模的太陽能綠電廠，使得環評順利過關。

昨天環評大會聚焦再生能源供給需求問題。經濟部次長曾文生在會中表示，明年國內廠商再生能源總需求不到三十億度，而總供給量高達五十億度，未來離岸風場開發後，再生能源成長速度會更快，因此再生能源供給大於需求。

但環委認為「需求會不斷被創造」，現在的評估不一定符合未來需求，應確保台積電等指標性廠商能可獲得足夠再生能源，「這不僅是環評問題，更攸關企業國際競爭力」，要求能源局規畫可確保再生能源充分釋出的途徑，否則將有更多開發計畫面臨類似困境。能源局回應，預計明年提出完整的再生能源媒合交易制度。

台積電廠務處資深處長莊子壽表示，台積電五奈米及三奈米研發廠因環評承諾，需要十五億度的再生能源，台積電正在評估與屏東縣府合作，開發大規模的太陽能發電廠，若成功約可發十三億度電，留住產業及人才。

至於開發地點位於山坡地，被環委形容是「與大自然爭地」，但昨審查新工程計畫，擋土深度已從卅一公尺降為六公尺，大幅降低側向壓，獲環委肯定。環委也擔心未來廠房營運後，自然及衍生交通量將嚴重衝擊當地交通，雖有計畫改善周邊六大道路，但更重要是交通總量，建議重新驗算路網。

另當地有卅九棵直徑五十公分以上樹種，及四十七棵珍貴稀有植物，台積電承諾原地保留或移植，強調做到「百分百存活」，並補植三千株以上適合當地條件的喬木，達到生態補償功能。

再生能源台積電環評

相關新聞

南亞科：DRAM現貨價有望反彈

2019-07-10 23:39

自己的綠電自己種 台積屏東設太陽能電廠

2019-07-11 00:59

威州投資生變？鴻海：決心不曾動搖

2019-07-10 23:53

台積7奈米 產能利用率衝95％

2019-07-10 23:35

日管制電子原料輸韓 三星LG轉向台廠應急

2019-07-10 21:29

避免5G干擾上鄰頻段接收站 NCC助業者裝濾波器

2019-07-10 19:55

竹科寶山擴建案通過環評 台積電3奈米廠年底動工

2019-07-10 18:50

三原因支撐 郭明錤點名大立光為智慧手機領先投資目標

2019-07-10 17:34

應材攻物聯網與雲端運算 推新記憶體技術解決方案

2019-07-10 10:08

美中貿易戰效應 龔明鑫提四個兆元投資

2019-07-10 02:20

南科扶植新創 找英商助陣

2019-07-10 01:15

謙敦無人旅館 將輸出日本、大馬

2019-07-10 01:15

LINE Music上線搶市

2019-07-10 01:13

面板跌幅縮減 雙虎迎轉機

2019-07-10 00:39

日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠

2019-07-10 00:35

日管制對韓出口 有利台積

2019-07-10 00:34

鴻海Switch產線 部分轉越南

2019-07-10 00:32

日祭管制…南韓半導體搶供料 鎖定台、陸

2019-07-10 00:23

政院助攻面板業 擬增加補助

2019-07-09 23:27

鴻海擴大海外產能 台泰馬是選項

2019-07-09 23:27

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:56

自己的綠電自己種！台積將主導開發13億度太陽能綠電廠

2019-07-10 16:50
看更多

熱門文章

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

影／郭芷嫣加料案續燒 桃園空服工會鞠躬道歉

2019-07-10 10:46

罷工郭芷嫣放話「加料」調查 警方講話了

2019-07-10 12:19

郭芷嫣entree加料長榮報案 警期限19日前到案說明

2019-07-10 18:56

桃產總抗議被指拿市府錢 王浩宇：我說話負責

2019-07-10 11:12

長榮空服員今復工首日 先跟董座見面

2019-07-10 09:23

自己的綠電自己種！台積將主導開發13億度太陽能綠電廠

2019-07-10 16:50

長榮罷工結束 郭芷嫣及機師案後續才開始

2019-07-10 11:35

長榮罷工餘波 電爆、加料說惹議 空服工會道歉

2019-07-10 14:38

王浩宇批拿市府補助「出國玩」 桃產總駁斥反控抹黑

2019-07-10 10:35

未來銀行五種樣貌 一次搞懂

2019-07-10 16:19

竹科寶山擴建案通過環評 台積電3奈米廠年底動工

2019-07-10 18:50

長榮航地勤轉空服 300人報名8月底受訓

2019-07-10 15:48

郭芷嫣Line言論爭議 桃空職工：未盡調查責任深感抱歉

2019-07-10 10:56

長榮航董座再發給員工的一封信 宣示反霸凌決心

2019-07-10 21:13

基本工資若調漲 四成企業表態：降低徵才意願

2019-07-10 14:32

長榮航空拒絕霸凌 董事長林寶水發公開信

2019-07-10 20:31

工會會員復飛 長榮空服員怕怕

2019-07-10 14:38

台灣「粉王」 要當食品界的台積電

2019-07-10 15:42

宣示反霸凌 長榮董事長林寶水公開信「迎接曙光」

2019-07-10 20:24

徐旭東：遠東集團今年平均加薪3.3%

2019-07-10 11:40

霸凌風暴不散 長榮航：杜絕職場霸凌堅守飛安

2019-07-10 20:43

日管制電子原料輸韓 三星LG轉向台廠應急

2019-07-10 21:29

到銀行買保單 留意四大重點

2019-07-10 11:27

又有3行業擬鬆綁七休一 勞動部22日開會討論

2019-07-10 18:12

台塑回應德州廠遭控汙染案 加碼12.4億元增雨水滯留池

2019-07-10 17:53

應材攻物聯網與雲端運算 推新記憶體技術解決方案

2019-07-10 10:08

6次強制協商 台糖量販大量解僱案圓滿落幕

2019-07-10 18:33

機師飛機餐「加料」　長榮空服工會為未盡調查責任道歉

2019-07-10 10:54

墾丁泊逸度假酒店首拍 底價5.8億流標

2019-07-10 15:31

美中貿易戰火下 台商下一步怎麼走？

2019-07-10 10:17

三原因支撐 郭明錤點名大立光為智慧手機領先投資目標

2019-07-10 17:34

5月經常性薪資41,865元 年增2.4％

2019-07-10 16:15

影／台塑德州廠遭控違反淨水法 林健男：非最終判決

2019-07-10 18:29

長榮航董座給員工一封信 盼放下彼此歧見互相尊重諒解

2019-07-10 20:36

國泰航空收購廉航香港快運 公平會同意

2019-07-10 13:14

調查：5成4企業下半年有意加薪 平均3.5%

2019-07-10 13:04

今年1-5月總薪資平均58,492元 增幅近三年最低

2019-07-10 20:28

今年上半年總稅收 創歷年同期新高

2019-07-10 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top