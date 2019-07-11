台積電3奈米廠 最快年底動工

環保署環評大會昨通過竹科寶山用地擴建計畫，台積電3奈米製程及量產的研發廠房，也將動工。 （路透） 分享 facebook

環保署環評大會昨通過新竹科學工業園區寶山用地擴建計畫，台積電將設置三奈米製程及量產的研發廠房，投資金額超過千億元，估計兩千三百名人才進駐，最快年底動工。

環評委員一度擔心台積電承諾使用二成再生能源會「破功」，但台積電表示「自己的綠電自己種」，將與屏東縣政府合作打造十五億度規模的太陽能綠電廠，使得環評順利過關。

昨天環評大會聚焦再生能源供給需求問題。經濟部次長曾文生在會中表示，明年國內廠商再生能源總需求不到三十億度，而總供給量高達五十億度，未來離岸風場開發後，再生能源成長速度會更快，因此再生能源供給大於需求。

但環委認為「需求會不斷被創造」，現在的評估不一定符合未來需求，應確保台積電等指標性廠商能可獲得足夠再生能源，「這不僅是環評問題，更攸關企業國際競爭力」，要求能源局規畫可確保再生能源充分釋出的途徑，否則將有更多開發計畫面臨類似困境。能源局回應，預計明年提出完整的再生能源媒合交易制度。

台積電廠務處資深處長莊子壽表示，台積電五奈米及三奈米研發廠因環評承諾，需要十五億度的再生能源，台積電正在評估與屏東縣府合作，開發大規模的太陽能發電廠，若成功約可發十三億度電，留住產業及人才。

至於開發地點位於山坡地，被環委形容是「與大自然爭地」，但昨審查新工程計畫，擋土深度已從卅一公尺降為六公尺，大幅降低側向壓，獲環委肯定。環委也擔心未來廠房營運後，自然及衍生交通量將嚴重衝擊當地交通，雖有計畫改善周邊六大道路，但更重要是交通總量，建議重新驗算路網。

另當地有卅九棵直徑五十公分以上樹種，及四十七棵珍貴稀有植物，台積電承諾原地保留或移植，強調做到「百分百存活」，並補植三千株以上適合當地條件的喬木，達到生態補償功能。