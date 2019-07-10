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寄生上流：就算很努力，貧窮卻揮之不去

這2理由除外 買iPhone 11不如等2020機款

日本卡韓半導體材料 台廠漁翁得利？

2019-07-10 20:21經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

DRAM廠南亞科今（10）日舉辦法說會，各界聚焦日韓貿易大戰影響，日本嚴格控管三項關鍵半導體材料出口南韓，長期恐怕影響未來南韓記憶體供貨。南亞科總經理李培瑛提到，已經有客戶來詢問備援方案，假設日韓貿易戰影響加劇，客戶的確有可能增加訂單。

南亞科南韓李培瑛

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