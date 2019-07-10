緯創6月營收月增兩成 創歷年同期新高

2019-07-10 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



緯創（3231）受到季底拉貨及中美貿易戰部分急單影響，拉抬6月營收雙成長，較上個月成長20.2%，創單月歷年同期新高。展望第3季，緯創預估顯示器、桌機及NB出貨量都有個位數季成長，至於伺服器則相對樂觀，預期有雙位數成長。

緯創今（10）日公告6月營收775.18億元，月增20.2%，年增15.7%，創單月歷年同期新高。累計今年上半年營收4,117.54億元，年增1.3%。

緯創指出，6月營收月增兩成主要受到第2季季底拉貨，及中美貿易戰影響，讓部分客戶有提前拉貨。從四大產品線6月表現來看，NB出貨180萬台，月增50萬台，與去年同期持平;伺服器18萬台，與上月持平;桌機（DT）120萬台，月增10萬台；顯示器75萬台，月增8萬台。

展望第3季，由於進入傳統消費旺季，緯創預估顯示器、桌機及NB出貨量都有個位數季成長，但相比往年雙位數增長，今年展望明顯轉趨保守。至於伺服器則相對樂觀，預期有雙位數成長。

緯創指出，以歷年經驗來看，的確下半年進入傳統旺季，對消費性電子出貨有幫助，但以大環境來看，美中貿易戰只是暫時休兵，全球景氣仍保守，此外，在NB部分，目前英特爾（intel）CPU缺貨問題仍未解決，故對於第3季展望謹慎保守。

緯創董事長林憲銘先前指出，今年因為中美貿易戰影響大環境，感覺沒有刺激性需求，所以整個市場沒有太大成長。此外，緯創因應全球化分散產能，勢必增加額外費用，因此，緯創今年能持續去年營運水準就是「阿彌陀佛」，但強調仍會維持一定的獲利水準，對此有很大的信心。