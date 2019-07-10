親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藍營還在初選民調 詹惟中說「他」即將勝出

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

尼爾森研究報告：亞太地區精準市場行銷將大增

2019-07-10 18:34經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

亞太區在數據行銷(精準行銷)上，準備就緒。根據全球測量和數據資料分析公司尼爾森的最新報告，隨著20億網路用戶及廣告預算預期增加，亞太區有望在未來五至十年內實現數據行銷或精準行銷。

尼爾森「數位巨擘的甦醒」研究報告針對亞太市場行銷負責人的下一步策略和執行規畫進行調查，顯示投資在精準行銷上有望於未來12個月內從14％增至近19％，超越社交媒體、搜尋引擎行銷和最新流動應用程式。未來六個月，亞太地區廣告主分配其行銷預算的前三大平台將是Facebook / Instagram（60％）、Google / Youtube（43％）和行動通訊（42％）。同時，行銷人員在進階應用程式上的投資步伐愈來愈快，尤其是數據科學/建立模組（36％）、優質的第三方數據（32％）和投資回報率分析（28％）最為顯著。

尼爾森北亞媒體總經理Ranjeet Laungani指出，精準行銷能促使廣告主了解消費者購買過程、個人客製化的傳播方式和消費者概況分析。而加速精準行銷進展的關鍵因素包括更優質及可靠的數據、向廣告主清楚展示的投資回報率，在行銷應用上推動預測分析和預計結果，廣告主應將精準行銷納入行銷工具的考慮範圍。

尼爾森研究報告特別指出數據管理平台（DMP）是廣告主在整體戰略中成功實施精準行銷的關鍵技術推動因素。廣告主面臨的挑戰仍然是儘快在數據管理平台的早期階段中突圍勝出。數據科學和分析實力正是亞太區廣告主評估數據管理平台時所尋找的關鍵特性。

廣告行動通訊

相關新聞

竹科寶山擴建案通過環評 台積電3奈米廠年底動工

2019-07-10 18:50

自己的綠電自己種！台積將主導開發15億度太陽能綠電廠

2019-07-10 16:50

應材攻物聯網與雲端運算 推新記憶體技術解決方案

2019-07-10 10:08

美中貿易戰效應 龔明鑫提四個兆元投資

2019-07-10 02:20

南科扶植新創 找英商助陣

2019-07-10 01:15

謙敦無人旅館 將輸出日本、大馬

2019-07-10 01:15

LINE Music上線搶市

2019-07-10 01:13

面板跌幅縮減 雙虎迎轉機

2019-07-10 00:39

日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠

2019-07-10 00:35

日管制對韓出口 有利台積

2019-07-10 00:34

鴻海Switch產線 部分轉越南

2019-07-10 00:32

日祭管制…南韓半導體搶供料 鎖定台、陸

2019-07-10 00:23

政院助攻面板業 擬增加補助

2019-07-09 23:27

鴻海擴大海外產能 台泰馬是選項

2019-07-09 23:27

台商回台效應發酵 新增2廠商加碼投資台南逾150億

2019-07-09 16:55

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:56
看更多

熱門文章

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

影／郭芷嫣加料案續燒 桃園空服工會鞠躬道歉

2019-07-10 10:46

日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠

2019-07-10 00:35

金控Q2獲利逾900億元 國泰金賺最多

2019-07-10 01:21

罷工郭芷嫣放話「加料」調查 警方講話了

2019-07-10 12:19

長榮空服員今復工首日 先跟董座見面

2019-07-10 09:23

桃產總抗議被指拿市府錢 王浩宇：我說話負責

2019-07-10 11:12

面板跌幅縮減 雙虎迎轉機

2019-07-10 00:39

長榮罷工結束 郭芷嫣及機師案後續才開始

2019-07-10 11:35

王浩宇批拿市府補助「出國玩」 桃產總駁斥反控抹黑

2019-07-10 10:35

名家觀點／IFRS 17對壽險衝擊有多嚴重？

2019-07-10 01:50

大利多！金管會放寬銀行自行買賣債券限額將有助衝獲利

2019-07-09 19:25

郭芷嫣Line言論爭議 桃空職工：未盡調查責任深感抱歉

2019-07-10 10:56

老行庫去化資金 大買公債

2019-07-09 23:34

自己的綠電自己種！台積將主導開發15億度太陽能綠電廠

2019-07-10 16:50

長榮航地勤轉空服 300人報名8月底受訓

2019-07-10 15:48

全家商機熱 營收創新高

2019-07-10 00:48

日管制對韓出口 有利台積

2019-07-10 00:34

長榮罷工17天 南崁罷工棚傍晚開始拆除象徵結束

2019-07-09 19:18

鴻海Switch產線 部分轉越南

2019-07-10 00:32

企業提撥勞退金 可列費用

2019-07-09 23:52

台灣「粉王」 要當食品界的台積電

2019-07-10 15:42

李長庚：五到十年內 機器人理財難以取代理專

2019-07-09 20:46

工會會員復飛 長榮空服員怕怕

2019-07-10 14:38

基本工資若調漲 四成企業表態：降低徵才意願

2019-07-10 14:32

LINE Music上線搶市

2019-07-10 01:13

長榮罷工餘波 電爆、加料說惹議 空服工會道歉

2019-07-10 14:38

福懋油換董座 兩方共治

2019-07-09 23:36

金管會：法巴與德意志證券 二家都聲明不撤台

2019-07-09 19:33

隱匿銷貨收入逃稅 重罰

2019-07-09 23:52

徐旭東：遠東集團今年平均加薪3.3%

2019-07-10 11:40

政院助攻面板業 擬增加補助

2019-07-09 23:27

到銀行買保單 留意四大重點

2019-07-10 11:27

罷工預告、授權期… 勞部通盤討論

2019-07-10 00:02

挑戰Gogoro 中華車推重型電動機車

2019-07-09 23:33

霹靂布袋戲 躍上Netflix

2019-07-10 01:13

未來銀行五種樣貌 一次搞懂

2019-07-10 16:19

美中貿易戰火下 台商下一步怎麼走？

2019-07-10 10:17

證交法修正案 市場派持股將「全都露」

2019-07-10 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top