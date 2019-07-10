尼爾森研究報告：亞太地區精準市場行銷將大增

2019-07-10 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



亞太區在數據行銷(精準行銷)上，準備就緒。根據全球測量和數據資料分析公司尼爾森的最新報告，隨著20億網路用戶及廣告預算預期增加，亞太區有望在未來五至十年內實現數據行銷或精準行銷。

尼爾森「數位巨擘的甦醒」研究報告針對亞太市場行銷負責人的下一步策略和執行規畫進行調查，顯示投資在精準行銷上有望於未來12個月內從14％增至近19％，超越社交媒體、搜尋引擎行銷和最新流動應用程式。未來六個月，亞太地區廣告主分配其行銷預算的前三大平台將是Facebook / Instagram（60％）、Google / Youtube（43％）和行動通訊（42％）。同時，行銷人員在進階應用程式上的投資步伐愈來愈快，尤其是數據科學/建立模組（36％）、優質的第三方數據（32％）和投資回報率分析（28％）最為顯著。

尼爾森北亞媒體總經理Ranjeet Laungani指出，精準行銷能促使廣告主了解消費者購買過程、個人客製化的傳播方式和消費者概況分析。而加速精準行銷進展的關鍵因素包括更優質及可靠的數據、向廣告主清楚展示的投資回報率，在行銷應用上推動預測分析和預計結果，廣告主應將精準行銷納入行銷工具的考慮範圍。

尼爾森研究報告特別指出數據管理平台（DMP）是廣告主在整體戰略中成功實施精準行銷的關鍵技術推動因素。廣告主面臨的挑戰仍然是儘快在數據管理平台的早期階段中突圍勝出。數據科學和分析實力正是亞太區廣告主評估數據管理平台時所尋找的關鍵特性。