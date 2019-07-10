登革熱疫情升溫 電商防蚊商品買氣旺

2019-07-10 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



天氣漸熱，登革熱疫情隨之升溫，防蚊成為近期熱門話題，帶動電商平台相關商品熱銷，包括Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物、樂天市場等電商，防蚊商品業績皆呈倍數成長。隨著各平台商品組合、消費者偏好不同，熱銷品項不盡然類似，不過，講求天然草本的防蚊用品，在各平台皆受矚目。

Yahoo指出，購物中心五大防蚊熱賣商品中，以講求天然配方的有機精油雙效防蚊液最受歡迎，其次是訴求天然草本成份、健康無毒的防蚊香膏、單月熱銷成長近一倍的驅蚊防護燻香組、方便攜帶即開即用的彈開式雙人防蚊帳、免釘靜音防蚊門簾。

蝦皮統計也發現，以「長效草本防蚊噴霧」最受歡迎，其中消費者偏好以「一打」為單位購入。其他如可隨身攜帶的「防蚊貼紙」、「防蚊手環」等也被列為站上最熱門防蚊必備商品。此外，站上嬰幼兒防蚊商品則是以溫和不刺激、長效不需一直補擦等特色的商品，最受國人青睞。

樂天表示，站上「登革熱」、「防蚊」、「電蚊拍」等相關產品關鍵字搜索量，曾一夜激增三倍，銷量更較去年同期成兩倍成長，消費族群主要以25到45歲的女性為主。從下單量觀察，最熱門商品為電蚊拍、防蚊液、防蚊帳及便於攜帶的品項，因應登革熱疫情不斷擴大，消費者平均下單防蚊商品更約有三項以上商品，顯見民眾為抗蚊蟲攻擊不遺餘力。

樂天看準商機，推出多款輕便隨身的防蚊小物，即日起至7月31日，全站消費滿3,000元，最高可享10％點數回饋，7月限定加碼抽NBA日本賽門票。