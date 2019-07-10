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三原因支撐 郭明錤點名大立光為智慧手機領先投資目標

2019-07-10 17:34經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

股王大立光被天風國際證券分析師郭明錤點名，指大立光為今、明年智慧型手機領先投資目...
股王大立光被天風國際證券分析師郭明錤點名，指大立光為今、明年智慧型手機領先投資目標。 聯合報系資料照片
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股王大立光(3008)預計7月11日舉辦法說會，市場高度關注將會釋出的訊息，天風國際證券分析師郭明錤今(10)日發表報告，點名大立光為今、明年智慧型手機領先投資目標，主要是考量市場低估大立光下半年的營收及獲利、多鏡頭規格升級設計及生產的領先優勢、預期未來1~2年產能將擴增5成以上等三大原因；他表示，預期大立光下半年營收與獲利將優於市場預估10~20%以上，鏡頭升級則顯著推升明年年營收及獲利成長。

郭明錤指出，市場高估華為訂單下修的影響，同時低估大立光的執行力，相信大立光下半年產能仍然滿載，主因華為在中國市占率將提高到40~50%、大立光自競爭對手搶單、及三星訂單比重提升，他表示，市場低估大立光下半年的營收與獲利，預期大立光下半年營收與獲利將優於市場共識10~20%以上。

郭明錤表示，市場低估大立光高單價7P鏡頭出貨成長，大立光在7P鏡頭具顯著的領先優勢，除既有客戶華為、Oppo的7P鏡頭需求增加外，新客戶還有三星、Vivo及小米，將自第3季開始向大立光採購7P鏡頭，預估大立光7P鏡頭出貨量下半年成長150~200%，第四季出貨季增80~100%，對營收與獲利的貢獻明顯。

另外，市場低估高單價超小前鏡頭 (extremely small front lens) 單價與出貨成長，郭明錤說，因三星OLED面板HIAA規格將在下半年升級，超小前鏡規格也將升級，單價將提升120~150%，價格略高於6P鏡頭，因中國品牌客戶在下半年開始採用，所以預期出貨量將顯著成長。

郭明錤表示，鏡頭升級將顯著推升大立光明年營收與獲利成長，蘋果明年新iPhone後相機可能採用7P鏡頭；華為及Oppo的7P鏡頭需求自今年第3季開始持續成長；Vivo與小米則自下半年開始採購7P鏡頭；另外，今年第4季及明年第1季將出貨給三星A系列、旗艦機的S11；除了7P鏡頭，8P鏡頭也將自下半年開始出貨。

在產能部分，郭明錤說，預期1~2年內大立光每月產能將因客戶組合改善、規格升級、多鏡頭趨勢等因素，將擴增50%以上。

鏡頭大立光營收郭明錤

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