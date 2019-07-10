和碩6月營收月減一成 新iPhone本季啟動拉貨

2019-07-10 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



iPhone代工大廠和碩（4938）今（10）日公布6月營收881.77億元，相較上個月下滑10.3%，展望本季營運，隨著新iPhone 即將在9月發表，蘋果本季開始對代工廠和碩啟動拉貨，可望帶動第3季營收相對第2季大幅成長。

和碩公布6月營收881.77億元，月減10.3%、年增16.1%，表現符合預期。累計上半年營收5,933.79億元，年增7.5%。

累計和碩第2季營收2990.85億元，季增1.6%，年增近一成。以季度來看，由於第2季NB有急單效應，因此和碩運算業務出貨量優於原先預期，通訊產品因面臨新舊產品過度期，因此第2季為淡季。

針對下半年展望，和碩執行長廖賜政表示，和碩今年前五個月營收年增6.1%，整體仍比去年成長，且下半年是產業旺季，下半年一定會比上半年成長；不過貿易戰讓下半年表現仍難以預估，言談中透露出保守訊息。

隨著9月底新iPhone發表，法人預估，將於本季開始對和碩啟動拉貨，帶動通訊業務大幅成長，至於運算事業、消費性電子也因傳統旺季，預期出貨量相較第2季都會成長，整體來看，和碩第3季營收相較上季可望雙位數成長。