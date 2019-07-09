南科結合成大及2家加速器 共同打造創業生態

2019-07-09 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



南科創新創業生態成形！繼引進StarFab加速器後，科技部今（9）日宣布，英國加速器Bakery將加入南台灣創新創業服務，目標是4年內輔導50家新創團隊。科技部長陳良基表示，透過國際加速器引進，將南台灣新創團隊推上國際舞台。

陳良基表示，中南部較缺乏創新創業資源，於是科技部運用前瞻基礎建設經費，透過南科與成功大學等南部大學之鏈結，先在成大設立「創業工坊」，導入一站式資源媒合平台，培育新創團隊，若有成果可進一步進駐到南科育成中心，最後再成為南科廠商。

截至目前止，南科已引進由工研院發展出來的加速器StarFab，主要聚焦在智慧製造、智慧金融、智慧醫療、智慧農業等領域，並邀請南台灣企業提供實驗場域，已經促成20家新創與企業合作，募得1.2億元資金與千萬元訂單。

昨日又引進英國加速器Bakery，則是另一個里程碑，這也是Bakery首度進入亞洲市場，並將在台設立亞洲營運中心，之後擬再進入日本、新加坡和中國大陸。

Bakery在台合作夥伴高士偉表示，台灣創新創業團隊需要資金和資源，因此藉由加速器的輔導，引進資源；而Bakery在海外網絡有超過1萬家企業，全球四大會計師事務所都是Bakery客戶，Bakery也需要尋找投資標的，因此Bakery藉此進入台灣和亞洲製造業，一方面協助製造業轉型，另一方面也參與投資。

高士偉強調，Bakery主要聚焦在AI、Fintech、機器人、數位媒體等領域，目標是4年目標輔導50家新創團隊，引進3000萬資金。此外，Bakery也希望輔導、參與台灣製造業之轉型，例如，金屬製造業轉型、軟硬體整合等，都是Bakery擅長。

在科技部扶植下，南科創新創業生態系愈加成熟。截至目前止，累計已有150組團隊進駐成大創業工坊、79組團隊成立公司，資本額合計逾14.7億元。其中，有9組團隊進駐園區內育成中心，13隊成為園區事業。

為發展台灣AI機器人產業技術，並培育人才，科技部委託金屬工業研究發展中心在南科打造「AI_ROBOT自造基地」，為AI應用產業注入活水，並透過機器人、AI/AR/VR、IoT/Big Data、無人載具、智慧農業及智慧長照醫療等6項自造專案，協助創新創業團隊在此場域中自造、實驗。