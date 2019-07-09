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面板雙虎齊向政府喊聲 盼科技預算注入顯示器產業

2019-07-09 19:26經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板雙虎」友達和群創，今（9）日在「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」同台，並不約而同向政府喊話，期望政府重視顯示產業發展。群創總經理楊柱祥直言，顯示器產業創造台灣8%GDP，今天有心來，當然希望拿到更多預算影響產業政策，「我們占台灣8%GDP，我們應該拿到國家8%預算，適足讓台灣產業發展的契機！」

楊柱祥也以圖表，闡述光電產業面臨的困境。他指出，去年台灣出貨量35%，排名第二，中國大陸37%，但看未來五年、10年後，出貨面積台灣兩家加起來，可能僅剩20%左右，「不敢說我們岌岌可危，所以我們需要台灣政府想辦法也幫我們光電產業，台灣第二大GDP產業頭語更多關注資源以及整合。」

友達董事長彭双浪建議政府，應推動顯示產業新商機的配套措施，並提出四項建言，其一是框列未來四到五年的經費，對推動智慧生活顯示與應用科技非常重要；其二，會議結論宜有具體落地做法，編列資源投入補助獎勵；其三，政府應積極鼓勵推動國內試驗場域，先試先行；最後，是應重視電競產業的發展。

彭双浪特別提及電競，他認為，若還是把電競當作賭博產業，就不會發展，因為社會的善良風俗還有法律的限制，它就不會發展，但每個國家都把電競，尤其台灣在硬體不管是顯示電腦、筆電，在電競方面市占率是全世界最高，但只出硬體，比方說政府結合各個部會的力量，辦E-sport，透過競賽、展示，可以把整個產業鏈帶動起來。

彭双浪直言，電競如果不把他當成一個產業看，只是當成monitor做monitor、做主機的做主機、做NB的作NB、做面板的做面板，就不會形成一個完整的產業。

彭双浪也說，過去其實台灣在顯示器產業包括現在，占全球比重還是很高，但看到後面發展會看到比重下降。他認為，其實今天談的很多都是非消費型的產品的產業鏈整合，因為老實說以中國大陸，以國家的力量，那個資源並沒有被好好運用的狀況，只是把規模快速擴充，造成現在整個面板產業不平衡的供需。

彭双浪坦言，現階段他們已經沒有能力追規模，「因為老實說大陸的規模規模以後一定比我們大很多」，重要的是要把價值真正顯現出來，在垂直應用這一塊求發展。台灣有非常好的產業分工，不同應用的場域中，都有非常高的優勢，應思考在同樣的面積、同樣的產出下，如何發揮台灣上下游優勢，把價值做到最高。

彭双浪也說，台灣上游到下游，其實都具備能力，但過去沒有整合，好比一個合唱團，如果沒有全部練好，就沒辦法完美的演出，很多應用需要實用場域，整合後的力量，可以對外輸出。同時，他也呼籲政府，應重視智慧生活顯示科技，把它變成重點產業發展。

電競面板GDP
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