友達總座：盼2030年顯示器產業產值提升到2兆

2019-07-09 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）今（9）日舉行，包括友達、群創等顯示器產業鏈重要廠商，皆與會出席。台灣顯示器聯合總會（TDUA）理事長、友達總經理蔡國新會中號召產業界攜手努力，「希望未來2030年，從2017年1.4兆產值，發展到未來2兆產值。」

友達本業為面板，中國大陸瘋狂投資下，導致供過於求。蔡國新表示，大家感覺對現代顯示產業憂心忡忡，常聽到供過於求、大陸瘋狂投資，但如何將技術創新、讓科技整合、價值提升，才是未來發展關鍵，「台灣其實在科技發展，產業發展，大概就是30、40年左右，相信這個產業未來還有很大發展空間，強調重視產業科際力量可以帶台灣走向世界。」

蔡國新認為，科技是無遠弗屆，很多產業可能走不出去台灣，因為有很多法規、國家限制，科技從這2、30年的發展，可以看到台灣科技可以讓台灣走向世界，越來越蓬勃發展，而不是誰取代誰，可能我們看到LCD取代CRT，後面不管是LCD、OLED、micro LED也好，更多新型顯示應用在不同應用場域一定會找到他的訂位。

蔡國新表示，常聽到圖利廠商，但如果想成圖利學生、學校、國家教育的話，開放廠商自由競爭，讓廠商把最好的科技拿出來結合，是不是用這樣的正向力量翻轉台灣教育，數位教室、數位電子書的機會就可以在台灣找到這些場域教育場所，實現這些科技，形成產品推向全球市場。

隨著AIOT蓬勃發展，蔡國新指出，各個產品、裝置間的連結性越來愈深，連結速度也越來越快，創造很多新商機。這次SRB從台灣市場潛力、技術優勢，場域應用，怎麼結合所有科技業界技術整合，發展與這四大領域相關的應用，著墨更深，怎麼把技術整合更好，發展智慧移動、智慧育樂、智慧零售、智慧醫療。

蔡國新建議，把四大應用產品包裝成未來前進海外市場的機會。從消費性電子產品轉向商用、應用產品高科技，是帶動台灣下一波產業成長的好機會。

同時，蔡國新也希望從產業的發展，不管是從顯示面板技術也好、各個晶片技術也好，組裝的設計技術、系統技術、電腦運算能力也好，把這一些技術結合更好發展未來新系統，開創新產品商機，同時對應2030年把一些關鍵技術掌握得更好，不是在現在這一代技術，可能要發展下一代、下下一代技術，讓系統整合能力越來越高。