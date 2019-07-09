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燦坤：整合網購與門市優惠 提供新零售服務體驗

2019-07-09 18:56經濟日報 記者張義宮╱即時報導

燦坤總經理李佳峰表示，首度嘗試整合網購與門市優惠，提供消費者完整的新零售服務體驗...
燦坤總經理李佳峰表示，首度嘗試整合網購與門市優惠，提供消費者完整的新零售服務體驗，有信心今年的業績將可超過去年。記者張義宮／攝影
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3C通路龍頭燦坤 (2430)總經理李佳峰表示，首度嘗試整合網購與門市優惠，提供消費者完整的新零售服務體驗，突破時間與空間的限制，消費隨時隨地輕鬆購，網購與門市的整合服務也將持續進化，致力於消費者最美好的購物體驗，將是下半年營運重點，有信心今年的業績將可超過去年。

李佳峰9日主持全民購物節展前記者會，他強調，推出全民購物節，跟百大品牌、千款商品折讓逾億元，降幅為史上最大，也是最大筆結合品牌的聯合銷售，並首度開放非會員參與，預估將帶動業績比去年同期成長二成，

他認為，很多消費者在燦坤網路訂購後到實體門市取貨，走向「融合型銷售」，不會再區分網購和實體門市銷售比例，這是今年下半年的營運重點，將把燦坤打造成為品牌服務的通路，替消費者找到更為優質的商品。

燦坤宣布將於7月12日至15日舉辦全民購物節活動。他指出，全民購物節早期稱為會員招待，後來改名會員特典，這容易讓外界誤解只有會員可以參加，此次打破慣例擴大舉辦，讓會員與非會員都能在網路和實體享有優惠價，看好為期四天的業績，將較去年同期成長20%，優於過去的檔期。

為讓燦坤的行銷更有活力，燦坤電商網頁著手調整，此次的活動受到廠商支持，攜手舉辦84場路演活動（roadshow）合力推廣。李佳峰認為，在政府節能家電補助和全民購物節的

帶動下，加上天氣炎熱，有助冷氣的銷售向上，7月業績將可優於6月。

燦坤的全民購物節，攜手Panasonic、Samsung、SONY與acer等國內外百大知名品牌，強強聯手精選千款優質商品，包括Samsung 75吋4K電視直降2萬元、Panasonic日本原裝ECONAVI變頻冰箱直降7,000元，acer最新第9代電競筆電直降5,000元等，千款商品優惠降價幅度突破億元，將引爆夏日3C購物熱潮。

燦坤網購
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