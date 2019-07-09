佳世達旗下明基三豐、凱圖 拓展泰國及東協醫療市場

2019-07-09 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



明基／佳世達（2352）集團前進泰國拓展東協醫療市場，旗下明基三豐（4116）、凱圖國際將自明（10）日起在泰國曼谷參加「2019 MDA泰國東協醫療器材設備展」。由於泰國為東協地區醫療設備的樞紐，也是東協國家中醫療支出較高的地區，有助明基三豐及凱圖衝刺業績。

佳世達因採「聯合艦隊」策略，除現有產品表現亮眼，加上旗下友通、其陽、拍檔等挹注，6月營收147.3億元，為歷來同期新高，月增8.4%、年增6.7%，累計上半年合併營收811億元，較去年同期成長一成。

佳世達指出，凱圖今年在泰國成立分公司，展現進軍東協的決心，目前已積極布局通路，希望成功複製在台灣的銷售模式，深入當地醫療體制瞭解市場生態，適時掌握商機。此次明基三豐將展出彩色超音波掃描儀；凱圖則展出明基血液透析器。

明基醫總經理管新寶表示，近年泰國醫療市場成長快速，在當地政府的大力支持下，全國健康保健市場持續擴大，且約85%醫療器材都仰賴進口，帶來醫療設備銷售及投資商機，發展潛力可期。

根據工研院 IEK Consulting 報告指出，2017 年東協與南亞的醫療支出總和為 2,698 億美元（約新台幣8.4兆元），預估未來 5 年複合成長率可達 9.1%， 2022 年醫療支出總計將達到 4,439 億美元（約新台幣13.8兆元），成長速度為全球區域市場之最。2019年MDA匯集了150多間廠商參展，估計將有4,000多位專業人士前來參觀，為東協地區具指標性的醫療展覽。