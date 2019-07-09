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台商回台效應發酵 新增2廠商加碼投資台南逾150億

2019-07-09 16:55聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台商回台效應，新增2家廠商投資台南逾150億，圖為落腳之一的樹谷園區鳥瞰圖。圖/...
台商回台效應，新增2家廠商投資台南逾150億，圖為落腳之一的樹谷園區鳥瞰圖。圖/台南市政府經發局提供
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台商回台效應發酵，台南市政府經發局近日新增2家廠商加碼投資台南逾150億，將分別落腳南科與樹谷園區，估計可提供逾1200個工作機會。

台南市政府經發局今天表示，美中貿易效應持續發酵，市府團隊除積極打造優質投資環境吸引台商回流，近日又有中小尺寸面板廠瀚宇彩晶及某不具名微型線性滑軌龍頭大廠宣布投資台南設立新生產線。

其中，瀚宇彩晶將擴大智慧家電、車載、穿戴、工控等面板及觸控整合式產品布局，並因應車載需求，新增電子標籤及高階應用模組、Micro LED、可折疊觸控模組等產線，投資金額79.1億元，新增935個就業機會。

另不具名微型線性滑軌廠將投資工業4.0智慧化生產工廠，擴大加工、生產與製程研發能量及高附加價值產品生產線產能，本案投資金額77億元，並創造320就業機會。上述兩投資案，將投資 156.1億元，提供1255個工作職缺。

經發局說，截至目前，回流台南市台商計有15案，總投資金額達384.64億元、創造7550個就業機會，另審查中或洽談中計有11案。

而近期完成開發的新吉工業區，目前出租及設定地上權持續招商中，「七股科技工業區」預計今年下半年啟動開發及招商，可提供77.5公頃設廠用地；正辦理重劃的「麻豆工業區」，預估109年12月可提供約90公頃土地，提供廠商進駐設廠。

台商
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