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華為禁令暫鬆綁 研調：LTPS面板需求能否回升待觀察

2019-07-09 16:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce光電研究（WitsView）表示，原先預期今年LTPS機種需求將穩定成長，帶動產線稼動率持續攀升。但受華為禁令的影響，估計LTPS產線的投入面積將從第3季開始減少，全年投入面積可能較去年下滑約7.2%，僅約8,300萬平方公尺，將是近幾年LTPS投入面積首次面臨衰退的風險；但隨著G20後美國政府暫時鬆綁美國企業對華為的銷售禁令，後續面板需求有沒有機會快速回升，值得關注。

TrendForce表示，隨著LTPS產能不再擴張，各家面板廠持續爭搶客戶訂單，使得面板價格競爭激烈。加上LTPS面板在窄邊框、省電等規格上有較好的表現，因而拉高客戶對LTPS面板使用意願。

隨著大部分的品牌擴大使用LTPS機種，原先預期LTPS機種占全球智慧型手機市場的比重將從去年的37%攀升至今年的42.1%，但在5月下旬華為禁令頒布後，LTPS面板供需狀態開始出現變化。

TrendForce指出，原先預期2019年華為手機出貨恐受到美國禁令衝擊，使得面板供應鏈訂單受到波及，各面板廠進而從6月起開始調整稼動率。

由於這一波的訂單修正是突發性的事件所導致，在目前產品客製化程度越來越高的狀況下，面板廠不太有機會在短期內把多餘產能完全轉換到其他應用或是客戶上。

在華南的白牌市場逐漸式微後，大部分的品牌客戶也沒有在短期內吸收面板廠多餘產能的能力，預估今年LTPS機種占全球智慧型手機市場的比重將下修至40.6%，意味LTPS面板供過於求的壓力在短期將急遽增加。

原先在禁令的限制下，對面板廠與手機品牌客戶而言，都需要時間去重整各自在供給與需求的狀態，因此TrendForce預估進入第4季，隨著手機品牌開始擬定2020年的年度目標後，整體LTPS產線稼動率應該有機會逐漸回升。但在華為禁令暫時鬆綁後，有沒有可能加速推升稼動率在第3季中下旬提前回溫，仍必須觀察。

在此同時，限制LTPS面板未來發展的另一個風險將是AMOLED面板供給，在中國面板廠積極擴產下，AMOLED面板的產能將逐漸增加，同時手機品牌客戶對於AMOLED面板的需求也持續增加，未來勢必對LTPS面板需求造成一定程度的排擠，一旦缺乏來自如華為這樣具規模的客戶需求支撐，LTPS面板勢必要往中低階機種移動，持續侵蝕a-Si機種市場，或是加速轉往非手機應用拓展市場。

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