陳其邁：台灣面板產值 2030年上看2兆元

2019-07-09 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（9）日出席「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」，他表示台灣面板產業無論是出貨量或產值，都是世界第二，且2030年產值上看新台幣2兆元。

陳其邁會後於臉書表示，以面板為主的顯示科技，在2018年產值高達1.5兆元，佔台灣GDP 8%，提供15萬個工作機會，無論是大型或中小型的TFT LCD，產值都是全球第二；TV、IT與車用面板，出貨量也是全球第二，台灣作為面板大國，當之無愧。

陳其邁表示，面對中國大陸提升大型面板產能，以及OLED對手機等小尺寸裝置帶來的挑戰，台灣必須保持技術、應用及服務的領先。

陳其邁表示，他在致詞時特別強調，一定要進行跨領域的系統整合，讓面板不只是面板，而是與AI結合，在零售、移動、醫療、育樂等領域，透過新創、新事業、結盟策略夥伴，開拓高附加價值的新市場，藉由新應用、新技術與新經營模式，在2030年達成2兆元產值的目標。

陳其邁指出，行政院正加緊腳步，預計在年底前完成5G招標，配合已啟動的「台灣AI行動計畫」與「台灣5G行動計畫」，建構完善的5G與AIOT（物聯網與人工智慧）環境，讓台灣的顯示科技，繼續在世界上發光發熱。