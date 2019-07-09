群創總座：顯示器產業占GDP 8% 應獲得8%科技預算

2019-07-09 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創光電（3481）總經理楊柱祥今（9）日在「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」中建言指出，顯示器產業占台灣8%GDP，應該拿到國家8%預算，適足讓台灣產業發展的契機。

楊柱祥表示，今日出席的有美國康寧的代表、日本代表黑山先生，顯示器產業讓台灣可以站上國際舞台，讓台灣行銷全世界，創造台灣8%GDP，當然希望拿到更多預算影響產業政策；楊柱祥說：「友達董事長彭双浪希望拿到更多的預算，我的說法更直接，顯示器產業占台灣8%的GDP，我們應該拿到國家8%預算，適足讓台灣產業發展的契機。」

第二件事情，去年台灣出貨數量35%，中國大陸37%，台灣排名第二，但未來5、10年後，出貨面積，台灣群創兩家加起來，不敢說岌岌可危，所們需要台灣政府想辦法也幫光電產業，台灣第二大GDP產業投入更多關注資源以及整合。