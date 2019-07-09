台商回台、離岸風電大投資 政院估2025前4兆元撐台灣

2019-07-09 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



政委龔明鑫今指出，美中貿易戰雖是挑戰，但也讓政府發現轉折點，像是台商回台投資大概這兩到三年有可能會破兆，新一期前瞻基礎建設經費加上境外資金回台會有另外的一兆，離岸風電在2025前投資會達到上兆元，物聯網跟半導體的投資預估在2024、2025累積也能破兆，這幾個兆元將撐出台灣在地發展動能。

行政院近日約每兩周召開「美中貿易戰對台灣主要影響討論會議」，由他與政委鄧振中以及國安會諮詢委員共同參與，未來有望不定時轉述成果。

龔明鑫說，以目前出口成長狀況，台灣1到5月份衰退4點多個百分點，但相較其他國家來說數字是比較少的，主要台灣還有轉單效益，以及台商回台的政策可以支應，雖然對中國或是東南亞出口衰退10%，可對於美國成長將近20%，出口日本也多所成長。

而按照產品類別來講，龔明鑫表示，網通、資訊下游產品成長幅度更高，而機械業，尤其訂單來源集中中國部分的確受到延遲下單等等傷害，但來來回回我國算是衝擊小，像是財政部昨天公布6月份出口狀況就恢復正成長，目前評估上還是可以突圍，出口部分他預料7、8月分還是會正成長。

因應美中貿易戰長期方案，龔明鑫提出未來將支應台灣動能的幾大方向，第一部分是台商回台部分目前超過4300億，雖然設定在5000億，但眼看很快就會達到，年底超過6000、7000億也不一定，估大概這兩到三年有可能會破兆。

第二部分境外資金回台法案，預估2年內資金回台高則9千億、低則兩千億，若取得中間值至少有5千億回台，加上前瞻基礎建設新的一期4千億也投入，就會有另外的一兆。

第三部分，龔明鑫說，5+2產業的綠能產業部分，預計離岸風電2025前投入會達到上兆元，創造就業機會兩萬個，這就是另外一兆；而我國物聯網跟半導體的發展，包含台積電投資五奈米、三奈米，華邦電、日月光等投資，預估在2024、2025累積也能破兆。

龔明鑫表示，這些代表台灣未來20年的產業發展的基礎是很堅固的，幾個兆元投資，包括台商回台、前瞻加境外資金一兆、離岸風電、物聯網與半導體產業投資，幾個兆元撐出台灣在地發展動能，美中貿易戰有挑戰但是也讓政府發現這個轉折點的契機。