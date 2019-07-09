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美中貿易戰提供轉機 政委龔明鑫樂觀預估「四個兆」

2019-07-09 12:37經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

受惠於美中貿易戰帶來的轉折與契機，行政院財經政委龔明鑫今（9）日指出，到2025年為止，有「四個兆元發展」包含台商回台投資方案投資額年底有望達新台幣7,000億元、總額可望破兆，新一期前瞻基礎建設預算加境外資金匯回金額可望破兆、離岸風電總投資額也會達到上兆，以及物聯網與半導體等產業也望破兆。

龔明鑫表示，近期美中貿易戰，行政院會不定期召開跨部會的美中貿易戰對台灣及國家影響討論會議，而目前看來對我方衝擊有限，以亞洲四小龍第1季經濟成長率來看，我國表現最好，略優於南韓，比星、港則好很多，第2季預估也不會有太大改變。

龔明鑫透露，在美中貿易戰趨勢下，台商曾表達他們的產地轉移的意向，第一優先還是希望回台，第二選擇才是東南亞，最後才是就近到美國與墨西哥設廠，而目前歡迎台商回台投資行動方案投資金額已經突破4,300億元，很快就能達成今年的5,000億元目標，年底可望達到7,000億元，方案實施到最後可能破兆元。

龔明鑫表示，我國目前積極推動兩年共8,000億元的前瞻基礎建設，在新一期4,000億元也投入後，加上境外資金回台，在兩、三年內可望達到1兆；5+2產業中的綠能，如離岸風電部分，到2025年的目標是5.7GW，總投資額也可望達到1兆元、創造20,000就業機會。

龔明鑫接著說，在物聯網與半導體產業的發展，許多半導體廠、電子廠如台積電（2330）、華邦電、日月光、力晶、美光等陸續宣布幾項投資案，這部分預計到2024年，也可累計上兆元的投資額。

龔明鑫歸納，他對台灣未來20年到發展非常樂觀，因為到2025年為止，就有兩年期間的台商回台方案、兩年的境外資金匯回專法、2025年離岸風電5.7GW以及約4到5年的物聯網與半導體產業發展，因此美中貿易戰對我國是重要轉折點，都是我國長期發展的契機與動能。

龔明鑫離岸風電貿易戰
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