英加速器The Bakery進駐南科 目標四年扶植50家新創

2019-07-09 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台南科學園區與旗訊數位合作引進英國新創加速器The Bakery，並在南科設立The Bakery亞洲營運中心，今舉行揭牌記者會。科技部表示，The Bakery將聚焦人工智慧與機器人領域的新創企業，就近深耕在地產業，引進國外資金、新創資源、聚集人脈及整合產業，打造更多獨角獸，目標是四年扶植50家新創。

科技部長陳良基表示，AI、IoT是未來趨勢，而台灣的人才是優勢，軟硬體整合也是強項。科技變化很快，一個新想法的落地需要時間，希望加速器的投入能帶來幫助和國外資金，並結合成功大學的人才，讓這個中心呈現台灣獨有的優勢，目標是四年扶植50家新創。

The Bakery表示，他們已扶植上百家新創，擅長讓小新創和大企業合作。目前已有12個團隊進駐南科。The Bakery選擇台南，因為這裡是台灣工業匯聚地，希望能整合在地產業能量。

陳良基說，科技部爭取這個基地曾受立法院質疑，認為南科有這麼多能量嗎？但身為科技人，就是做不到才要去努力。希望這個中心是有熱度的引擎，不只是辦活動，平常也要是活絡的基地。要讓附近的年輕人知道這裡有舞台，能根基台南，著眼全世界。用科技貢獻全世界，是下一代年輕人該有的使命感。