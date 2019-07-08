鴻海青年精準就業計畫啟航 崑山科大建置訓練中心

2019-07-08 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



青年失業率居高不下，鴻海集團所屬「富士康大學」選擇中華、建國與崑山科大「試辦」，今在崑大舉行「青年精準就業計畫雲嘉南訓練中心」說明會，計畫負責人聯電榮譽副董宣明智、 富士剛大學校長陳振國與崑大校長李天祥簽署MOU，參與學員受訓全程免費，試辦良好擴大合作學校與企業，希望結合學校與企業培養「職場有用的人才」，減少學用落差。

宣明智表示，「台灣沒有經濟問題，而是有就業問題」，就業市場的餅做大，經濟與社會問題就能改善，主計總處統計20到25歲初次尋職青年的失業率高達12%，他早在年初郭台銘未傳出參選前一次會面，談起現今臺灣社會最迫切需要是如何降低青年失業率。

郭台銘認為，現在許多年輕人即使就業，卻未找到適合頭路，企業也常無法找到對應人才，年輕人找不到適合自己的工作，讓謀職的時間拉長或是空轉，而造就了居高不下的失業率。

宣明智表示，郭台銘因而承諾全力支持他推動計畫，「並向下一任總統建言」， 現在郭董既然然參選了如果當選計畫就更可以全面落實，如果總統是別人這項計畫也照樣推動。

他說，郭台銘為解決我國產業需求與畢業生職能落差，提出「青年精準就業計畫」，還決定不要坐而言，要立刻起而行， 郭台銘董事長本著回饋社會、服務人群的職志，雲嘉南地區選擇崑山科技大學作為試點。

郭台銘邀請宣明智任計畫負責人，讓「郭董加持，宣董掌舵」來提供青年資源，計畫第一期投入5000萬預算，提供已畢業生5個月免費職能訓練，期望對接優質企業求才，鼓勵進用我國計畫訓練的青年，適才適所發揮專長，降低企業訓練時間與求才成本，訓練第一期預計開放1000人參與，未來期能擴大規模，達到培訓萬人的目標。

「青年精準就業計畫」選擇新竹的中華大學、彰化的建國科技大學及臺南的崑山科技大學作為試點單位，有別於以往由學校與政府舉辦的職業訓練課程，該計畫以半導體與光電面板等大型企業的新進員工訓練課綱為主軸，不僅能縮短企業新進員工的適應期，大幅降低訓練成本與流動率，同時使用「在地大學」教學資源，培訓「在地青年」，讓優質員工能為優質企業服務；另外，安排互動式的職場模擬教學，使招募者與求職者在課堂中配對，避免日後雙方期待值的落差。

計畫開設5個月的「保證就業訓練班」，招募1000名已畢業生，每人投資訓練經費3萬元，即日起開始報名，7月底完成招生，預計8月開訓，職能訓練包括基本職場通用職能1個月、分科職能(工程/行政財務及業務採購)1個月、職場模擬訓練3個月及考試，再進行企業選才就業。

另開設為期2個月的「學生就業準備班」，招募2000名在學學生，每人投資訓練經費1萬元，職前就業準備訓練包括基本職場通用職能1個月、分科職能(工程/行政財務及業務採購)1個月及考試。

計畫第一期就業準備班報名網址: https://reurl.cc/6nvad，歡迎就業青年多加利用。