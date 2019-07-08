郭台銘：政府幫企業賺錢、企業幫員工加薪

2019-07-08 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘（左）參訪1111人力銀行由總裁林文雄（中）陪同，電梯口貼著「高票當選」的海報。記者侯永全／攝影 分享 facebook 國民黨總統初選參選人郭台銘今（8）日參訪1111人力銀行，了解職場問題，並與青年對談，探討就業市場困境。關於青年低薪問題，郭台銘表示，政治替經濟服務，未來要帶企業打世界盃，國家幫助企業成長賺錢，企業分享給員工留住人才，政府幫企業賺錢、企業幫員工加薪，就是魚幫水、水幫魚的循環。

郭台銘說，111人力銀行是與年輕人就業最接近的地方，針對年輕人的就業問題和加薪機會，要從企業壯大開始，策進台灣產業結構升級。同樣曾是亞洲四小龍的韓國為例，是以國家力量來支持企業，這就是他未來要做的事，協助大中小企業組成國家隊打世界盃，由國家協助企業獲利找到好人才，企業賺錢提升好福利，企業與人才魚幫水水幫魚，才是正向的循環。

為了呼應1111人力銀行「幸福企業」的理念，郭台銘不但簽署宣示支持「幸福企業」，更郭台銘表示當選後將成立勞工薪資大平台，同時限制政府公標案的競標權限，讓獲利的企業更願意提升福利。

另外，針對青年、勞工、育兒、教育等議題，除了針對扛學貸的年輕人，郭台銘提新主張，包括免息期限延長至六年，同時利息減半，讓年輕人有喘息還款空間。

1111人力銀行舉辦「誰最挺年輕人？誰最支持幸福企業？」直播節目，自7月8號起陸續邀請各黨總統參選人，與青年面對面，談政策理念，繼7月8號國民黨參選人郭台銘之後，7月9號國民黨參選人朱立倫也將於晚間8點親臨1111人力銀行，接受網友提問，闡述政策理念，節目同時於1111人力銀行臉書粉絲團全程直播，邀請網友同步上網，參與即時對談。