親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

郭台銘：政府幫企業賺錢、企業幫員工加薪

2019-07-08 19:40經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘（左）參訪1111人力銀行由總裁林文雄（中）陪同，電梯口貼著「高...
鴻海創辦人郭台銘（左）參訪1111人力銀行由總裁林文雄（中）陪同，電梯口貼著「高票當選」的海報。記者侯永全／攝影
分享
國民黨總統初選參選人郭台銘今（8）日參訪1111人力銀行，了解職場問題，並與青年對談，探討就業市場困境。關於青年低薪問題，郭台銘表示，政治替經濟服務，未來要帶企業打世界盃，國家幫助企業成長賺錢，企業分享給員工留住人才，政府幫企業賺錢、企業幫員工加薪，就是魚幫水、水幫魚的循環。

郭台銘說，111人力銀行是與年輕人就業最接近的地方，針對年輕人的就業問題和加薪機會，要從企業壯大開始，策進台灣產業結構升級。同樣曾是亞洲四小龍的韓國為例，是以國家力量來支持企業，這就是他未來要做的事，協助大中小企業組成國家隊打世界盃，由國家協助企業獲利找到好人才，企業賺錢提升好福利，企業與人才魚幫水水幫魚，才是正向的循環。

為了呼應1111人力銀行「幸福企業」的理念，郭台銘不但簽署宣示支持「幸福企業」，更郭台銘表示當選後將成立勞工薪資大平台，同時限制政府公標案的競標權限，讓獲利的企業更願意提升福利。

另外，針對青年、勞工、育兒、教育等議題，除了針對扛學貸的年輕人，郭台銘提新主張，包括免息期限延長至六年，同時利息減半，讓年輕人有喘息還款空間。

1111人力銀行舉辦「誰最挺年輕人？誰最支持幸福企業？」直播節目，自7月8號起陸續邀請各黨總統參選人，與青年面對面，談政策理念，繼7月8號國民黨參選人郭台銘之後，7月9號國民黨參選人朱立倫也將於晚間8點親臨1111人力銀行，接受網友提問，闡述政策理念，節目同時於1111人力銀行臉書粉絲團全程直播，邀請網友同步上網，參與即時對談。

人力銀行國民黨加薪
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

憂5G陷囚犯困境 林之晨盼政府明確表態

2019-07-08 18:12

NAND價格走揚 威剛固態硬碟限量供貨

2019-07-08 18:08

5G智慧機出貨 4年內上看8億支

2019-07-08 14:44

科技化衝擊服務業 企業主如何因應

2019-07-08 13:46

打開體能黑箱 全馬、減脂AI教練樣樣強

2019-07-08 12:20

中國綠能客戶訂單加持 信邦第三季營收挑戰新高

2019-07-08 11:47

頭一遭 鴻海印度組裝新iPhone

2019-07-07 23:55

鴻海印度組iPhone／台商逐步克服文化障礙

2019-07-07 23:54

鴻海印度組iPhone／業界看好帶動周邊需求

2019-07-07 23:54

輝達新一代GPU 下單台積、三星

2019-07-07 23:53

5G頻譜戰／競價拉高 看看德國災難

2019-07-07 23:33

5G頻譜戰／清除路障 NCC有方案

2019-07-07 23:33

三大干擾！5G頻譜 史上最難標

2019-07-07 23:32

蘋果三鏡頭設計 牽動大立光業績

2019-07-07 23:31

企業生日快樂／萬泰科線材起家 跨界制勝

2019-07-07 23:25

企業生日快樂／轉單一波波 萬泰科業績逐季揚

2019-07-07 23:22

企業生日快樂／從新北趕到台東 萬泰科董座張銘烈送愛弱勢

2019-07-07 23:21

新iPhone鏈 啟動備貨潮

2019-07-07 23:10

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:56

底價150億元...5G頻譜5家搶 史上最難標

2019-07-08 00:12
看更多

熱門文章

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

2019-07-08 14:34

傳工會幹部要「電爆」罷工叛逃者 長榮回應了

2019-07-08 09:57

真的落幕了嗎？長榮罷工讓1150萬名勞退新制員工躺著都中槍

2019-07-08 08:27

罷工空服員LINE嗆電爆工賊 工會：被IT高手盜圖

2019-07-07 22:51

空服工會幹部揚言對機師食物「加料」 長榮將報警

2019-07-08 17:04

新聞幕後：林佳龍神來一說 交通部直冒冷汗

2019-07-07 21:28

影／幹部要電爆罷工叛逃者？工會求證本人指無此意圖

2019-07-08 11:31

罷工落幕 長榮航清理戰場

2019-07-07 23:31

林佳龍脫口檢討航權論 交通官員捏冷汗

2019-07-07 20:53

新iPhone鏈 啟動備貨潮

2019-07-07 23:10

頭一遭 鴻海印度組裝新iPhone

2019-07-07 23:55

網路放話霸凌的郭姓空姐 長榮做出初步處置

2019-07-08 16:57

台塑德州廠遭控污染 恐面臨50億元天價罰款

2019-07-08 14:25

長榮罷工17天旅行社虧逾18億元 上周獲首波賠償

2019-07-07 20:05

長榮航今起恢復員工優待票 參與罷工空服也有聯航優待

2019-07-08 14:55

長榮航地勤爭津貼 15日調解

2019-07-07 23:34

從「乞丐票」之亂 看長榮罷工的癥結

2019-07-08 14:45

三大干擾！5G頻譜 史上最難標

2019-07-07 23:32

地面型卡卡… 屋頂型太陽光電擬上修目標

2019-07-07 23:58

上市櫃董總家族化 嚴管

2019-07-07 23:35

中興工程顧問公司董座 擬由陳伸賢接任

2019-07-07 21:27

列報員工薪資 須符兩規定

2019-07-07 23:43

罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

2019-07-08 16:35

輝達新一代GPU 下單台積、三星

2019-07-07 23:53

罷工空姐領回三寶逾半 工會：提早領完提前拆棚

2019-07-08 11:00

影／幹部網路嗆「電爆」罷工落跑者 工會：無霸凌意圖

2019-07-08 17:54

底價150億元...5G頻譜5家搶 史上最難標

2019-07-08 00:12

罷工訴訟戰正式開打 長榮航空求償法院正式分案審理

2019-07-08 17:31

旅行業17天總損失逾18億 長榮陸續賠償

2019-07-07 23:50

5G頻譜戰／競價拉高 看看德國災難

2019-07-07 23:33

長榮空服飛安獎金 明年才領得到

2019-07-07 23:46

三類操盤人 轉進避險族群

2019-07-07 23:10

國銀業者嚴審放款 避免踩雷

2019-07-07 23:41

資本額3000萬以下中小企業 經部提供最高600萬保證融資

2019-07-08 06:02

陳伸賢 任中興工程顧問董座

2019-07-07 23:35

日韓貿易戰準備開打 長期對台廠弊大於利

2019-07-07 20:08

罷工預告期 交部：盡速建立 勞部：不宜躁進

2019-07-07 23:41

銀行搶人 瞄準IT、法律專才

2019-07-07 23:40

國銀搶攻中小企金 動起來

2019-07-07 23:41

晶碩十年磨劍 照亮上市路

2019-07-07 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top