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中國綠能客戶訂單加持 信邦第三季營收挑戰新高

2019-07-08 11:47經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

信邦董事長王紹新
信邦董事長王紹新
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連接器線廠商信邦（3023）受惠於中系綠能客戶及國際知名風力發電設備大廠訂單加持，接續上季旺盛接單氣勢，法人預估第三季營收將再戰歷史新高紀錄，下半年營運優於上半年，全年業績挑戰雙位數成長。

信邦今年受惠全球綠能產品需求優於預期，風電、太陽能相關控制模組及連接線材出貨量大增，其中中國風能發電設備大客戶，因受惠中國離岸風電建置需求增長，及國際知名風電設備客戶建置風場設備，對高階動力電纜連接線組及控制模組需求增加，而信邦又為大客戶主要供應商，直接受惠於客戶業績需求成長。

另外，美國官方禁止使用華為生產太陽能逆變器，使得信邦太陽能美系客戶因而受惠，法人預期信邦受益於該客戶市占率成長，且價格將更趨於合理，出貨及價格都優於先前。

工控部分長期深耕客戶端的需求，伴隨新開發案的投產，客戶端需求穩定的增加及滲透率的提升，上半年之銷售較去年同期成長18.52%；通訊及電子週邊產業雖受整體消費性產業需求低迷及競爭激烈的影響，由於產品項目完整及長期深耕客戶需求，上半年度之銷售仍較去年同期微幅成長1.19%。

法人指出，下半年綠能需求持續成長，加上工控應用在新產品與新專案的出貨帶動，下半年營運優於上半年，且產品組合轉佳，帶動毛利率提升，全年營收可望雙位數年成長。

太陽能信邦離岸風電綠能營收華為風力發電毛利率連接器
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