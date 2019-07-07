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大摩砍價信驊 大和升評GIS

2019-07-07 21:27經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股公司密集發布6月營收，外資對信驊GIS看法兩樣情；摩根士丹利最新於信驊（5274）發布營收前夕，看壞雲端半導體，將其評級降到「中立」，目標價砍逾百元；大和資本則看好GIS業績穩定，並啟動一波新成長，評級從「減碼」拉升到「持有」。

摩根士丹利3月才升評信驊，當時與譜瑞同步升至「加碼」，看好下半年雲端半導體復甦，但不久5月川普祭出華為禁令，打亂產業秩序。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示，他在3月上調雲端半導體族群時，是根據去年初以來的資料中心建設需求做出判斷，當時看到的訂單復甦訊號，在5月中後轉向放緩，促使他率先於6月初時對信驊發布股價可能回測500元的預測，6月中下調財測，到近期景氣還是不見改善，評級必須進一步下調。

詹家鴻指出，根據供應鏈調查，過去二、三周雲端半導體的訂單出現劇烈調整，不少客戶因為能見度下滑，減少下單的幅度超出預期。以信驊來說，第3季營收季增幅可能降到3%，年增率轉負。

他同時預期，信驊下半年獲利將比上半年減少6%，因此調降信驊今、明年財測，最新每股純益（EPS）為19.9元、24.6元。

觸控雙雄TPK、GIS 6月意外繳出不錯營收，除了TPK重返百億元，GIS也繳出月減、年增的成績。

大和資本表示，GIS因為iPhone競爭激烈，短期展望仍面臨不確定性，不過隨著公司積極調整產品組合，陸系手機升級並擴大採用屏下指紋，未來來自筆電和指紋辨識的收入成長，基本面可望趨向穩定。

大和尤其看好指紋辨識商機，GIS將爭取更多陸系訂單，估計今年來自相關產品的營收比重有4%，明後年提高到7-11%。

此外，大和也看好GIS為新款iPhone的AMOLED面板投入X-Y觸控貼合技術，未來效益將更勝屏下指紋；看好其今、明、後年EPS，從8.6元提升到9元。

外資看信驊、GIS-KY
外資看信驊、GIS-KY
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信驊GIS半導體
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