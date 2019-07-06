清大無藍害燭光OLED路燈 司馬庫斯點亮

2019-07-06 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



「無藍害燭光OLED路燈，正式啟用！」清大OLED照明團隊，與馬賽蘇隆頭目、亞拉比互牧師、優繞依將長老與拉互以秘書等，今（6）日，在司馬庫斯部落「夕陽小路」路口前召開記者會，正式宣布。

在益芯科技董事長陳仲羲的號召下，許多同為清大校友的科技人相繼響應認捐。

「這光線，真的非常柔美！」部落領袖與族人共同期盼，希望此舉，可以有效降低傳統路燈所引起的光害問題，更期盼各國遊客，可以到此一遊，親身體驗無藍害、燭光OLED的「柔美」；優繞長老說，這柔美，沒辦法用語言告訴你，只有到現場，才能夠感受得到。

馬賽穌隆頭目表示，司馬庫斯族人很感謝上帝，透過清大周卓煇老師研究團隊暨各捐款團體與個人，將這麼棒的「光」座落在部落的街道上，為部落整體的環境大大的加分，為大自然的健康，點亮了沒有光害的燈，如此對生態環境那麼有善的燈光，真的契合部落長期以來推動人與環境共生的發展模式。

亞拉比互牧師表示，以前，因為電力一直沒有送到，司馬庫斯當了許久的「黑暗部落」；想不到的是，有了電力以後，隨之而來的電燈，卻污染了部落的夜空，也傷害了許多的昆蟲，許多年來，我們一直為這件事感到很困擾！如今，周卓煇教授所發明的燭光OLED，不會傷害昆蟲，也比較不會污染夜空，讓我們可以把這座山的生態，保護的更好，這讓我們部落族人，感到非常的高興，周教授可謂是大自然生態的守護者！

此次捐贈計畫，一共帶進了至少240盞的燭光OLED燈，除了裝到將近90座的特色路燈裡，亦裝在一百多間小木屋的屋簷下；此一啟動，全仰賴許多善心的個人、社團、企業與學校各界的支持。

曙光女中即將畢業的高三學生們，在姚麗英校長與老師的細心指導下，更完成了海拔逾1600公尺「愛到最高點」、送40多盞無藍害燈到司馬庫斯的義舉；遊客上山一遊，或可在「夕陽小路」口，發現這些「好撒瑪麗亞人」。