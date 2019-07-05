工研院在台產業扮關鍵角色 帶動台積電等半導體業發展

2019-07-05 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



工研院在台灣產業扮演關鍵角色，不但帶動台積電、聯電等半導體產業發展，奠定LED、電腦主機板、生產自動化、工具機控制器等自主產業地位，更在孕育人才、鏈結國際等面向，都有傲人成績。

根據統計，工研院新創及育成超過280家公司、孕育逾140位企業CEO 、在產學界有超過2.5萬位傑出院友。

工研院院長劉文雄表示，任務是「以科技研發，帶動產業發展」，以工研院的專利為例，其專利影響力為全球第一位階，因此工研院已三度榮列「全球百大創新機構」，是產業布局未來、發展創新技術時，有利的奧援，不少上市櫃公司都跟工研院有合作。

例如，工研院與紡織大廠儒鴻合作的超臨界流體染色與機能化同步技術，透過二氧化碳染整布料並加入機能性元素，不會用到一滴水，使用後的氣體還能回收再利用，全球日益重視的循環經濟趨勢。

連經濟部部長沈榮津在參訪工研院院慶特展過程中，也對此印象深刻，他特別指出，台灣是機能布料的領導者，這項技術對整體紡織產業競爭力有相當的幫助。

工研院的創新技術孕育出不少上市櫃公司，6月才掛牌上櫃的台灣生醫材料，核心產品是技轉自工研院腦部手術創舉材料泡沫式人工腦膜，該技術將高壓二氧化碳和膠原蛋白均勻混合形成泡沫式人工腦膜，透過特殊設計注射槍擠出，只要數十秒鐘即能凝固成為固態膠體，迅速覆蓋及貼合穿顱手術後腦膜缺損區域，有效降低手術風險與醫療支出，已取得台灣TFDA上市許可。