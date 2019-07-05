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拚5G應用！亞太電信5G創育加速器 10支新創團隊出線

2019-07-05 19:14經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

提早為5G來臨熱身，亞太電信與經濟部中小企業處合作「亞太電信5G創育加速器」計畫，交出首張成績單，10家脫穎而出的新創團隊在各創投與投資者前亮相，展現研發成果。亞太電信重申不會缺席5G市場，將積極打造 5G 產業鏈。

亞太電信5G創育加速器舉辦第一階段的Demo Day活動，從300支團隊選出10支新創團隊，並給予其所需資源。亞太電信財務長洪龍珠表示，亞太電信提供這些新創團隊技術支援以及實驗場域，也會有資金上的投入，希望發揮「母雞帶小雞」的功用。

亞太電信指出，亞太電信持續投入5G技術與新創應用，已結合現有NB-IoT 網路與5G實驗網，提供這些新創團隊全面的網路服務，讓團隊可以預先了解5G的效能，提早讓創意轉化為商品。相較於3G、4G，5G是技術的跨越式轉變，是一個端到端的生態系統。「亞太電信5G加速器」，主要鎖定 人工智慧（AI）、AR / VR、智慧交通等特色，期開發出最具市場潛力的 5G 通訊應用服務。

在10支新創團隊中，狂點軟體研發出一套智慧新零售解決方案，Q-Bit自助點餐機已有商家開始使用；並將VR、AR、MR等技術應用於各類創新互動服務中，以協助店家以租賃模式減低開店成本。程捷科技運用亞太電信NB-IoT網路，將智慧筆以AI智能演算再進化開發為智慧筆盒，並以AI智能演算進行精準定位發展安全監護功能，目標放眼物聯網兒童教育市場。

亞太電信網路技術中心資深協理楊騰達表示，雖然許多服務用4G即可提供，但在5G大數據、大連結、低延遲的特性下，可以做得更好，除了將現有服務加分，也希望藉5G特色，激發團隊有新的創新應用。

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