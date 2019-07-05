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「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

宏碁資服攜手訊連 搶入企業數位轉型商機

2019-07-05 17:52經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁（2353）旗下宏碁資訊服務，為企業客戶打造線上直播教學平台，導入訊連科技（5203）之「U簡報」服務，同時於宏碁資服之電商平台「雲棧企業軟體出租網」上架含括U簡報、U會議及威力導演等訊連之產品，以提供客戶更全面、多樣化的影音多媒體軟體服務，並為客戶的數位轉型之路提供一站式服務。

由訊連專為企業直播設計的「U簡報」服務，可協助宏碁資服為客戶安排與學員間專屬之直播課程，提供其最新的產品資訊及線上教學，亦可同時建立雲端隨選課程之建置，方便學員於課後觀看。該服務目前並內建包括繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、日文及韓文等九國語系。

宏碁資服商用軟體事業總處長周幸蓉表示，宏碁資服始終致力於提供客戶更好的軟體解決方案，透過導入「U簡報」服務後，宏碁資服亦已成功舉辦多場線上直播活動，同時經由該系統的即時線上直播及雲端隨回看等多種形式服務，更大幅提升宏碁資服提供給客戶的服務價值。

訊連科技業務副總林昭宏則指出，為因應數位發展多元化，用戶必須跨越時空限制障礙學習課程，以提升自我技能精進，而線上教學已成為現今企業與學術界的主流模式。而「U簡報」直播軟體，以提供穩定之高品質影音、多元互動方式和便利的雲端隨選功能，完整規劃課前、直播中與課後的學習流程體驗，創造主辦方與用戶雙贏的正向循環。

宏碁軟體訊連
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