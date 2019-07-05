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6月電視面板價格大幅跳水 7月仍無止跌跡象

2019-07-05 17:20經濟日報 記者張義宮╱即時報導

TrendForce光電研究（WitsView）表示，雖然中美貿易紛爭於G20川習會後暫時休兵，但今年第2季電視品牌因擔心25%關稅即將於第3季實施，加上三星顯示(SDC)原定於今年第2季中關閉8.5代L8-1-1廠，讓品牌出現預期性提早拉貨的情況，導致6月電視面板價格大跳水，跌幅超乎預期。

TrendForce指出，SDC最終因財務與技術等考量，將關廠計畫延宕至第3季，卻已無法挽回6月終端通路商的電視整機庫存滿手，以及品牌端的面板庫存水位皆已達到危險等級的局面。即便部分面板廠安排於6、7月開始進行小部分的產能調節，仍無法扭轉供過於求的情勢。

TrendForce表示，6月32吋面板價格在需求低迷與庫存高漲的情況下，一口氣下跌超過4美元，來到36美元。從供應面觀察，主要供應商之一的京東方(BOE)藉由降低32吋的生產，試圖減緩降價壓力的同時，群創於5.5代線生產的58吋因不敵中國電子(CEC)集團的低價取量，導致訂單流失，群創透過增加32吋生產來因應。

此外，韓廠為了維持65吋的市占率，讓與65吋混切的32吋更是源源不絕的產出。7月32吋將持續處在供過於求，面板報價可能跌破現金成本，將考驗面板廠撙節成本的能力。

今年受到65吋整機價格大幅降價的影響，讓北美家庭客廳首選的電視尺寸從過去的55吋轉移至65吋，導致55吋需求動能開始出現停滯。即便今年SDC即將關閉1.5條的8.5代線，但是其它擁有8.5代線的面板廠皆提高55吋生產比重，使得55吋供給相較去年增加3%至4%，面板價格難逃下跌的命運。

隨著BOE合肥10.5代線產能滿載，以及華星光電(CSOT) 11代線持續放量，65吋與75吋的面板供給遠遠大於客戶需求，讓65吋與75吋的面板價格只有降價一途。6月更因為面板廠庫存超過一個月，賣壓沉重，65吋下跌10美元，均價已來到185美元。75吋則因CSOT 11代線於5月開始量產後，為了確保出海口的暢通，不得不祭出破盤價格吸引客戶買單，導致整體75吋市場跌幅達7%至9%不等，6月均價跌破400美元大關。

接下來在CSOT大尺寸新產能持續釋出的情況下，即便BOE藉由在10.5代線生產43吋來舒緩65吋與75吋的產能壓力，恐仍止不住跌價的風險。

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