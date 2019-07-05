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京隆科技人民幣5.5億聯合貸款 將全數投入設備購置

2019-07-05 17:08聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

京元電子今天宣布其設立於蘇州的全資子公司京隆科技，與8家銀行完成人民幣5.52億元五年期聯合授信合約的簽訂，且此次所貸得之金額將全部用於購置產能擴充所需的機器設備。

京元電子暨京隆科技董事長李金恭偕同公司高階經理人、台灣銀行總經理邱月琴以及各參貸銀行高層主管，共同出席今日的簽約儀式。

京元電表示，本次聯合授信案獲參貸銀行的踴躍參與，認貸金額遠超過原預定籌募人民幣4.6億元額度的120%，最終議定聯貸額度為人民幣5.52億元。本次聯合授信案所貸得的金額，京隆科技將全部用於購置產能擴充所需的機器設備。

本次聯合授信案由台灣銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，台灣土地銀行及彰化商業銀行為共同主辦銀行，參加聯貸的銀行有台灣銀行、台灣土地銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行、國泰世華商業銀行、台灣中小企業銀行、中國信託商業銀行及永豐銀行等共8家行庫。

李金恭表示，感謝聯貸銀行團對京元電集團及經營團隊，長期以來給予的支持與肯定。京元電子今年第2季的測試業務持續第1季的成長動能，合併營業收入約為新台幣60.9億元，較第1季成長約15.8%，改寫自京元電子成立以來單季營收的歷史新高。營業收入的主要成長受惠於5G基地台、物聯網和消費性電子等相關產品進入需求旺季。

他也指出，對於市場未來展望保持審慎樂觀的看法，特別是5G通信、人工智慧、車用電子和物聯網等方面的新興應用，將成為近幾年半導體市場新的成長動能。

京元電子暨京隆科技董事長李金恭（左）與台灣銀行總經理邱月琴（右）等8家銀行，完成...
京元電子暨京隆科技董事長李金恭（左）與台灣銀行總經理邱月琴（右）等8家銀行，完成人民幣5.52億元五年期聯合授信合約的簽訂。圖／京元電子提供
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