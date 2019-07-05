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6月電視面板價格大幅跳水 7月仍無止跌跡象

2019-07-05 14:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce光電研究（WitsView）表示，雖然中美貿易紛爭於G20川習會後暫時休兵，但今年第2季電視品牌因擔心25%關稅即將於第3季實施，加上三星顯示(SDC)原定於今年第2季中關閉8.5代L8-1-1廠，讓品牌出現預期性提早拉貨的情況，導致6月電視面板價格大跳水，跌幅超乎預期。

TrendForce指出，雖然SDC最終因財務與技術等考量，將關廠計畫延宕至第3季，卻已無法挽回6月終端通路商的電視整機庫存滿手，以及品牌端的面板庫存水位皆已達到危險等級的局面。即便部分面板廠安排於6、7月開始進行小部分的產能調節，仍無法扭轉供過於求的情勢。

進入7月，雖然中美貿易進入重新談判的階段，但對於電視市場的助益有限。儘管三星電子挾墨西哥製造的優勢，在這次的貿易戰中全身而退，並提前在第2季底釋出積極布局第3季旺季需求的訊號；但中國品牌因為上半年的幾波促銷表現不佳，使得庫存水漲船高，加上面板價格從5月開始急轉直下，到6月更是巨幅下滑，中國品牌對於後續市場信心度大減，因此7月採購態度更趨保守。

除此之外，面板廠為了維繫市占率，對於第三季調節產能多半採取冷處理的態度。在需求不振以及產能壓力持續高漲的情況下，第三季電視面板議價主導權由買方所掌控的格局恐怕難有轉圜的空間。

32吋面板價格跌幅超過10%，需求仍無起色，6月32吋面板價格在需求低迷與庫存高漲的情況下，一口氣下跌超過4美元，來到36美元。從供應面觀察，主要供應商之一的京東方(BOE)藉由降低32吋的生產，試圖減緩降價壓力的同時，群創(3481)在5.5代線生產的58吋因不敵CEC集團的低價取量，導致訂單流失，因此群創透過增加32吋生產來因應。此外，韓廠為了維持65吋的市占率，讓與65吋混切的32吋更是源源不絕的產出。

7月32吋將持續處在供過於求，面板報價可能跌破現金成本，將考驗面板廠撙節成本的能力。

今年受到65吋整機價格大幅降價的影響，讓北美家庭客廳首選的電視尺寸從過去的55吋轉移至65吋，導致55吋需求動能開始出現停滯。即便今年SDC即將關閉1.5條的8.5代線，但是其它擁有8.5代線的面板廠皆提高55吋生產比重，使得55吋供給相較去年增加3-4%，面板價格難逃下跌的命運。

6月因品牌預期SDC關廠而於前幾個月事先備貨，加上終端需求不佳導致品牌面板庫存墊高；同時，面板廠因半年報壓力，需積極打消庫存，造成賣壓沉重，6月份55吋下跌超過10美元，均價首次來到116美元。7月若需求仍不明朗，依舊存在降價風險。

隨著BOE合肥10.5代線產能滿載，以及華星光電(CSOT) 11代線持續放量，65吋與75吋的面板供給遠遠大於客戶需求，讓65吋與75吋的面板價格只有降價一途。6月更因為面板廠庫存超過一個月，賣壓沉重，65吋下跌10美元，均價已來到185美元。

75吋則因CSOT 11代線於5月開始量產後，為了確保出海口的暢通，不得不祭出破盤價格吸引客戶買單，導致整體75吋市場跌幅達7-9%不等，6月均價跌破400美元大關。

接下來在CSOT大尺寸新產能持續釋出的情況下，即便BOE藉由在10.5代線生產43吋來舒緩65吋與75吋的產能壓力，恐仍止不住跌價的風險。

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