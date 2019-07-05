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天奕發表A.I.級室內定位解決方案 助推智慧城市發展

2019-07-05 12:58經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

2019 台北上海雙城論壇登場，以「創新、合作、未來」為主題，並向下延伸出四個分論壇，台灣最大室內定位商天奕科技受邀在「青創與智慧城市分論壇」擔任講者，發表A.I.級高精度室內定位解決方案-SiPS（STARWING Intelligent Indoor Positioning System）；總經理陳宗逸表示，天奕的解決方案已導入半導體廠、醫學中心、監獄看守所等多種場域。

天奕科技表示，SiPS具備公分級精準度及A.I.分析技術，可深度分析人機移動軌跡、行為模式、社交互動等，讓定位服務不只能「定的準」，還能「看的深」，協助推動智慧城市發展。

總經理陳宗逸說：「智慧城市已成為全球各大城市的重要發展方向，根據統計一般人有80%以上的時間皆處於室內，許多資訊都與位置有關，透過室內定位即可提高各類型場域的管理效率，達成設備自動化，升級成智慧建築，天奕科技的解決方案已導入半導體廠、醫學中心、監獄看守所等多種場域，被認為是最具代表性的物聯網應用之一。」

天奕表示，致力提供最完整的室內定位解決方案，以SiPS榮獲美國CES 2019創新大獎（智慧城市類）、日本ET/IoT物聯網技術大獎，積極與國際企業簽署策略合作協議，共同發展室內定位市場，落實智慧城市的理念與願景。

天奕科技在台北上海雙城論壇發表A.I.級高精度室內定位解決方案。 圖／天奕科技提...
天奕科技在台北上海雙城論壇發表A.I.級高精度室內定位解決方案。 圖／天奕科技提供
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