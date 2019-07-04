三創科技品牌旗艦店再添一家 戴爾全台首間實體店進駐

2019-07-04 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



戴爾科技集團宣布全台首間戴爾旗艦店今（4）日開幕。由於從消費者到專業人士再到電競玩家，不同族群需求各異，旗艦店中將展示並銷售從消費、電競、商用到企業級一系列最新的PC與顯示器產品，讓消費者一次體驗並選擇適合的產品。

三創邀請全球科技品牌大廠進駐，以精品旗艦店的形式量身打造全台獨家的概念展示店，透過互動方式讓消費者體驗未來生活的科技想像，陸續包含宏碁、華碩、聯想、華為、三星、宏達電都已進駐，今年又再添戴爾一家品牌。

戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥表示，戴爾不僅在PC領域已經連續第25季佔有率成長；更是連續24季位居全球顯示器龍頭地位。

廖仁祥進一步表示，未來不僅人們使用PC的方式將會持續改變，PC用戶也將更為多元化。因此，除了透過戴爾直銷模式之外，我們在台灣亦與實體/虛擬通路夥伴合作，目前全台已有超過數百個經銷點，已觸及更廣大的消費群，我們也看到了通路業務隨之持續增長。此外，近來我們也看到現在的消費者愈來愈重視沉浸式體驗，不論是從選購到使用PC，消費者希望能夠透過與產品互動的方式，選擇一款適合他們個人需求的PC，台灣的消費者亦不例外。因此，為秉持重視消費者和客戶體驗之承諾，我們決定開設戴爾旗艦店，讓消費者可在店裡一次體驗戴爾從消費、電競、商用到企業級一系列的最新PC與顯示器產品。