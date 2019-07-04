全國電子搶進多媒體展 推三大產品一定要買

2019-07-04 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子Digital City超強資訊達人服務團隊進攻本月5日到8日的2019台北國際多媒體展，暑假超強檔多媒體展全國電子Digital City揮手力邀蘋果迷、學生族群及電競玩家一定要來攤位搶優惠，強調「超亮點三大產品一定要買」。

全國電子表示，APPLE商品不常降折扣，此次旗下的Digital City祭出果粉一定要入手的iPad及MacBook現場購機滿萬現折500元，滿兩萬現折1千元，幾乎是打了95折。

市場上超夯的話題商品New Surface Pro也推出超狂的專案限定機，原價34,888元的New Surface Pro(i5/8G/256G)只要24,888元，現買激省一萬元，每日限定10台開搶。

電競玩家們注目度超高的AOC 39型VA曲面電競螢幕6,888元就能入手，現省兩千元，不到78折。ASUS、ACER、MSI、Lenovo、HP電競電腦及輕薄電腦等夯機現場低價開搶。

全國電子指出，Digital City超強資訊達人服務團隊提供的專業服務及不手軟狂拼展場最低價的魄力，同時提供給顧客更多的感心服務，到攤位購買數位3C的消費者可以選擇現場交機取貨或者是到全台門市取貨，不用大包小包逛展提回家。